Stratégie du système pour les jours et mois prochains :

Le système qui a violé l’Algerie va jouer sur plusieurs leviers pour absorber la colère seine du peupel:

La première est celle de la division; le bâton:

1)Digne heritier des methodes coloniales, atteint du sydrome du colonialisme, le système essayera d’opérer une répression chirurgicale basée sur l’espace géographique pour accentuer les problemes identitaires et apprivoiser les plus récalcitrants par la terreur et la répression..

2) Partisan du chaos et de la terre brûlée, le système tentera d’instrumentaliser les appartenances intrareligieuses, identitaires, infrareligieuses pour contaminer la société par la deconfiture d’ont il est pathologique

3) Le système essayera de crée un pourissement dans la société en instumentalisant ses beltagias et certains agants de la police politique déguisés en voyous.

4) Le système va essayer d’absorber le hirak de la sylmia en rappelant au dialogue préfabriqué des portes paroles auto-proclames par l’intermédiaire des agents de la fraude; les walis et les chefs de Daira

La deuxième est celle de la récompense:

1)Le système va dissoudre l’APN et le senat pour récompenser ses partisans et reconstituer sa base et la façade institutionnelle

2) Le système va crée des instances de consultation pour intégrer et élargir sa base: exemple conseil de la jeunesse, des femmes ….

3) le Systeme va faciliter à ses partisans la création d’association et de partis politiques avec des subventions conséquentes à la clef

4) La création de nouveaux ministères pour les partisans de Bengrina, Bel3iz, Sellal, Mihoubi

6) Le système nous sortira de son congélateur ses serviteurs mues en “opposants ” contre avantages pecuniers et impunité

Troisième procédé: L entourloupe

1) Comme en 1999, Bouteflika n’etant elu que par la fraude et désigné par le club des généraux, le système va procéder à une énième révision de la constitution où il y aura question:

Une nouvelle organisation administrative

Une nouvelle organisation de l’état

Une nouvelle réconciliation

De nouveaux droits

La libération de tous les détenu y compris ceux des années 1990 et aussi Haddad, Ouyahia, Boureg3a

Un projet que la marionnette du club des généraux va passer par referundum pour se refaire une virginité…

Donc face a un système finissant, nous devons rester constants, unis et déterminés .

Le Hirak de la sylmia est la seule solution .

Essaid Aknine