TSA nous menace de poursuites judiciaires pour avoir publié l’interview de Mr Hadj Nacer sans “autorisation”.

Nous avons toujours publié et depuis des années des articles de ce site sans aucun problème et voilà qu’aujourd’hui on nous interdit de publier leurs papiers sans autorisation, sous peine de poursuites judiciaires !!! Quelle prétention !!!

Nous venons de retirer l’interview et nous ne publierons plus jamais d’articles de ce site. Et les masques continuent de tomber.

La Rédaction de LQA.