LE RECYCLAGE POLITIQUE

Abdellah CHEBBAH. Fév.2020

A quoi rime toutes ces mises en scène désuètes de vas et viens d’un personnel politique abruti, ignare et inculte de nature, enfermé dans une boite à outils, qui s’éclipse et réapparaît à chaque fois pour jouer un petit rôle insignifiant de semeurs de désordres, dans une pièce de théâtre loufoque et en même temps grotesque?

Ces demeurés, connus par tous les Algériens pour leur allégeance, qui gravitent autour du pouvoir pour une place au soleil, ne comprennent-ils pas qu’on ne peut pas rénover avec de vieux matériaux, de surcroît médiocres et que leur utilité est temporaire pour les patrons de l’entreprise, le temps d’un colmatage et d’un semblant de bonne qualité. Il est pratiquement impossible d’obtenir des résultats différents avec les mêmes pratiques de gouvernance et un même staff de personnes. La prison d’El-Harrach est bondée de gens pareils qui ont ruiné le pays.

Les diversions recyclées par le même personnel sont révolues devant l’unité, la solidarité et le pacifisme d’un peuple déterminé à en découdre.

Il y a une année, jour pour jour, le peuple Algérien, conscient du problème fondamental, est sorti dans la rue pour dire aux tenants du pouvoir que les choses doivent changées. Il ne sera plus question de revoir les mêmes figurants au devant de la scène politique avec les mêmes méthodes de travail. Il veut du sang nouveau avec des visions d’avenirs nouvelles. Tout le système est obsolète. Inutile de rabâcher les mêmes procédés et les mêmes prescriptions qui ne font plus effet sur ce peuple.

Les Algériens se sont dotés d’une clairvoyance et d’une maturité qui effrayent le monde entier. Tout ce monde attend et suit les évènements pour se positionner ultérieurement. Ce silence renvoie à la grande question:

Comment va se terminer cette révolution?

Le hirak n’a d’autres choix que d’avancer car les dés sont jetés et le mal est profond. Le retour en arrière est impossible. Il est condamné à réussir sa révolution. Les histoires qu’on continue de propager ne s’appliquent plus à ce nouveau peuple. Celui-ci est immunisé et aguerri. On ne peut plus le duper ni l’endormir. Il occupe la rue et il parle à voix haute.

Le temps est compté pour ce système qui s’effrite de jour en jour. Des décisions et des contre décisions sont la preuve de sa déchéance. Il vit ses derniers moments dans l’affolement et l’incertitude du lendemain. On ne dort plus dans les casernes. On complote encore mais cette fois-ci les uns contre les autres. Le peuple regarde la bête agoniser. Elle rendra l’âme dans peu de temps.

Wait and see.