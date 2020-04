Le Hirak prendra ses responsabilités historiques



Depuis quelques jours la rumeur enfle à propos d’une altercation musclée et surtout armée entre les partisans du Général Wassini Bouazza destitué et promis à l’embastillement et ceux du Général Abdelghani Rachedi qui l’a remplacé avec un cérémonial inhabituel et inédit.

Quelle lecture peut-on faire de cet embrasement au sommet de la hiérarchie du vrai pouvoir en Algérie ?

Quand ta part de gâteau se rétrécit inexorablement, que ton pétrole est à moins de 20 $ et que tes réserves stratégiques fondent comme neige au soleil.

Quand tu sais qu’à brève échéance tu ne pourras peut-être pas payer les salaires des milliers de policiers, gendarmes ou militaires que tu as éreintés pendant toute la durée du hirak.

Quand tu ne sais pas où peut te mener cette crise sanitaire imprévue et déstabilisatrice qui n’épargne pas tes propres généraux à l’image de celui qui a été jeté comme un malpropre à Genève.

Quand tu sais que la crise sanitaire mondiale a fini par refermer sur toi toutes les places du monde, du moins celles où tu as toujours souhaité te rendre et parfois celles où tu as déjà installé ta marmaille et tes épouses.

Quand tu te rends compte que tu n’es entouré que de voleurs et d’incompétents et parfois les deux à la fois, c’est à dire que tu n’as plus aucune ressource humaine capable de t’offrir un plan de sortie de crise.

Quand tu découvres que tu as anémié la force diplomatique de ton pays en nommant de véritables brigands dans la majeure partie de tes ambassades et consulats parce que ton seul souci était d’équilibrer les clans qui composent ton système de gouvernance.

Quand tu découvres que tu as laminé ta justice, embrigadé tes magistrats, fomenté de véritables complots judiciaires, multiplié les actes extra-judiciaires en faisant passer tes victimes par la mythique caserne Antar comme, sous d’autres cieux, on les oubliait à Tazmamart.

Quand tu te rends compte que l’acharnement à briser le hirak, à le stigmatiser au lieu de l’écouter, à juger et emprisonner ses icônes t’a mené vers une impasse sordide avec pour seule trouvaille l’intronisation d’un ancien Chef de Daira incapable à tous points de vue de remplir le dixième de la fonction présidentielle, incapable surtout d’expliquer aux journalistes le pourquoi de telle ou telle incarcération, incapable d’énoncer ne serait-ce que l’embryon d’un programme économique cohérent.

Quand tu te rends compte que malgré tout le charivari des interpellations des uns et des autres, tu as oublié d’incriminer et de poursuivre celui par qui tout le scandale de la corruption a été rendu possible, celui que ton état-major d’octogénaires voulait encore nous infliger pour un cinquième voyage vers l’abime et le déshonneur.

Quand tu te rends compte, les bras ballants, que dans cette armée moderne, désormais composée de brillants universitaires, il n’y a pas eu parmi eux de sursaut d’honneur ou d’orgueil pour mettre le holà à ces officiers bedonnants qui ont protégé , par leur silence, toute la camarilla des généraux importateurs, entrepreneurs immobiliers, revendeurs ou bradeurs des biens publics , parrains d’une mafia en cours de constitution ou encore prédateurs des réserves foncières.

Quand tu découvres que ton champ audiovisuel se résume en un ramassis d’hommes de main et de malfrats à qui tu as ouvert les lignes de nos banques publiques pour nous insulter à longueur d’émissions et que tu as instruit pour qu’aucune image de la colère du peuple ne vienne déranger tes siestes ou celles de toutes ces coiffeuses que tu as installées au Parlement.

Quand tu te rends compte que ton peuple ne comprend pas et surtout n’accepte pas que le pays d’Amirouche et de Ben Mhidi subisse quelque influence des Emirats Arabes Unis alors que tu y as multiplié les allégeances coupables pour y faire atterrir probablement toutes les commissions et rétro-commissions pour lesquelles certains pays européens sont devenus plus regardants.

Face à un bilan non exhaustif et aussi détestable il y a deux scénari possibles. :

Faire son mea-culpa et reconnaitre toutes ses tares, ses négligences criminelles et ses alliances antipatriotiques , libérer immédiatement tous les détenus d’opinion sans limite, promettre le retour définitif et irréversible vers un régime politique civil avec des élections honnêtes post-coronavirus, redonner à la justice toute sa symbolique afin qu’elle expurge d’elle-même tous ses bourreaux et ses tuteurs putatifs, reparler au peuple dans ses langues pour résorber peu à peu l’océan de méfiance qui le sépare de ses gouvernants.

Si ce scénario advenait, l’Algérie retrouvera peu à peu les hommes et les femmes idoines pour se reconstruire ou se défendre à l’image de tous nos médecins ou infirmiers, pourtant meurtris d’humiliations et de privations, qui relèvent le défi de la crise sanitaire actuelle.

L’autre scénario redoutable serait l’enfermement dans un despotisme suicidaire pouvant conduire le pays vers le schéma de l’ingouvernabilité.

C’est assurément un choix historique car si rien ne découle de ces affrontements au sommet de la pyramide, c’est la prochaine vague du hirak qui prendra en main le destin du pays trop longtemps exposé aux vents mauvais.