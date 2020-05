Des Algériens en Occident unis pour mettre en œuvre un projet médical de lutte contre le COVID-19

Objectif, envoyer 1 000 appareils respiratoires aux hôpitaux algériens





Mohamed Mustapha Habes: Genève / Suisse



Depuis des mois, à plus d’un niveau, des personnalités médicales et scientifiques algériennes de premier plan en Occident ont déployé des efforts importants pour aider les malades atteints par la nouvelle pandémie de coronavirus. En Amérique, par exemple, nous avons entendu et suivi ce que font les médecins et les experts algériens via une association portant le nom INAS – International Network of Algerian Scientists (Réseau International de Scientifiques Algériens).



Le Réseau International de Savants et Chercheurs Algériens est un service d’intérêt général, reconnu sur plus d’un domaine humanitaire et scientifique. Ce réseau a appelé, il y a des mois, les scientifiques et les experts algériens établis en Occident et exerçant dans différents continents à former des équipes de travail spécialisées dans divers domaines et à être prêts à sacrifier leur temps et leur savoir afin de répondre à l’appel du devoir de l’Algérie lorsque notre nation a besoin d’eux dans leurs domaines spécifiques et tenant compte de leurs expériences propres.

Aujourd’hui, l’Algérie est le pays arabe le plus touché par la pandémie selon les statistiques officielles.



Une initiative similaire à INAS en Europe a vu le jour il y a quelques semaines, sous forme d’association caritative formée par des experts et médecins en Europe, pour mettre en place un projet médical contribuant à sauver la vie d’Algériens souffrant du coronavirus. Sous la houlette d’une équipe pluridisciplinaire composée majoritairement de médecins et ingénieurs, mais aussi de personnes ayant des compétences très utiles pour ce projet dans le domaine de la gestion, la logistique, la communication ou l’humanitaire, une association portant le nom COVID-19 – Algériens Solidaires a été créée en urgence pour donner un cadre légal et organiser toute action dans la transparence et la clarté. Elle est présidée par Dr Djamel Zekri, un médecin urgentiste exerçant à Marseille avec deux autres médecins algériens, entre autres Dr Mahfoud Zaoui et Dr Djamel Bourenane, en collaboration avec des ingénieurs français et algériens. Elle propose l’idée d’un Kit de CPAP Solidaire, un dispositif respiratoire simple d’utilisation et peu coûteux. Ce dispositif de ventilation non invasive (VNI) appelé CPAP de BOUSSIGNAC évite l’intubation chez les patients qui présenteraient une détresse respiratoire. Suite à un consensus scientifique français, l’utilisation de la CPAP de BOUSSIGNAC est recommandée par la SRLF (Société de Réanimation de Langue Française) dans le parcours du patient COVID-19 présentant une détresse respiratoire aiguë, et relayé aux professionnels de santé par le Ministère de la santé français.

Cette technique d’oxygénothérapie a prouvé son efficacité sur le terrain par de nombreuses publications. D’après un communiqué de l’association le prix public du kit CPAP est de 400€, par contre le prix d’un respirateur est entre 30.000€ et 50.000€, une grande différence de prix pour une petite association humanitaire.

Alors, au lieu du prix public du kit CPAP de 400€, les experts algériens de l’association peuvent eux même reconstituer ce Kit CPAP à un coût deux fois moins élevé, soit 200€.



Dans l’intervalle, l’objectif principal de ce projet médical est d’envoyer 1 000 appareils respiratoires aux hôpitaux algériens, dans un très proche avenir, si Dieu le veut. Le coût total du projet est de 200 000€, et les dons ont atteint près de 70 000€ jusqu’à présent.

Aujourd’hui, les autorités algériennes ont également été officiellement informées du projet, un message ayant été même envoyé au président de la République algérienne à propos de ce système respiratoire, que la France a commencé à adopter dans ses hôpitaux pour patients Covid-19.



De plus, des contacts ont été pris avec des associations caritatives algériennes et un accord officiel a été conclu avec elles pour recevoir les appareils et les distribuer en coordination avec les médecins spécialisés en réanimation, selon les termes du communiqué de l’association.



Pour celles et ceux qui souhaitent contribuer au projet le lien suivant est à disposition :



https://www.topcollecte.com/collecte/solidarite-algerie-corona

Et “Que Allah rétribue en bien” les bienfaiteurs et les bienfaitrices