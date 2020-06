ENDOSSER LE HIRAK D’UNE ÉLITE

Abdellah CHEBBAH. Juin, 2020

Avant tout, de quelle élite s’agit-il?

Cette question revient assez souvent dans la bouche de certains citoyens qui définissent et conçoivent mal cette appellation ou nomination.

Une élite est une personne ou un groupe de personnes hors du commun qui présentent des qualités cognitives ou entrepreneuriales qui atteint l’excellence mais nullement une personne bardée de diplômes ou de reconnaissances et mérites dans différents domaines.

Le domaine de la politique n’a pas nécessairement besoin de spécialistes dans différentes branches des sciences naturelles ou sociales. Être instruit, diplômé de la plus grande université du monde n’est pas un préalable pour s’immiscer dans les problèmes politiques d’un pays. Il faut avoir assez longtemps milité pour une cause juste, avoir côtoyé les arcanes de la politique pour s’insurger en élite dirigeante.

L’Algérie n’a pas besoin d’une élite plus connue chez l’Algérien, d’intellectuels. Elle aurait besoin d’un leader, à l’instar d’Ait Ahmed ou de Mehri. Une personne visionnaire, capable d’unir politiquement un peuple autour d’un projet. L’Algérie a besoin de s’accrocher à une personne dont aucun antécédent viendrait le disculper. Un être pur aimé par son peuple.

Toutes les révolutions ont réussi avec des personnes qui ont eu du charisme verbale, une vision lointaine et profonde et un sens des responsabilités. Ceux qui se sacrifient pour le bien d’une majorité.

Nous avons besoin d’un guide qui serait capable de tracer un long chemin démunis d’embûches. Une personne acceptée et reconnue par tout le monde dont son projet va dans le sens des aspirations du peuple. Celui qui pourra donner la parole au peuple, qui s’entourera de technocrates et de travailleurs qui défendront et épouseront son projet et les revendications de ce peuple, une élite consciente des enjeux.

Gandhi, Allende, Mandela, pour n’en citer que ceux-là, ont libéré sans violence leur peuple de la dictature, de la colonisation. Ils ont cru en leur peuple et sont allés jusqu’au bout au détriment de leur vie et de celle de leurs proches.

Aurons-nous un jour la chance de voir une personne cultivée, probe, aimante, soucieuse, vigoureuse et loyale envers notre peuple? Reverrons-nous des gens à l’instar de Ben M’hidi, de Abane ou de Lotfi…. qui ont tout abandonné pour leur pays et leur peuple?

Il n’est peut-être pas interdit de rêver, mais debout c’est possible.