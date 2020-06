LES ÉPREUVES VONT FAIRE GRANDIR LE HIRAK

Pendant des années, l’Algérie est devenue, aux yeux du monde, un pays moqué et caricaturé par l’image d’un président mort-vivant accroché à son fauteuil. Le Hirak a transformé cette image faisant de l’Algérie un pays avec un peuple admirable par son pacifisme, son civisme, sa sagesse et sa haute maturité politique.

L’EXPLOITATION DE LA CRISE DU COVID19 PAR LE POUVOIR

Pendant plus d’un an, le Hirak a réussi une formidable mobilisation de millions de citoyens : femmes et hommes, différentes couches sociales, différentes générations, tous bords politiques et toutes les régions du pays. Une mobilisation qui a surmonté toutes sortes de difficultés et a déjoué tous les pièges et manœuvres machiavéliques du pouvoir.

Avec l’avènement de la crise du Covid19, la sagesse et le sens des responsabilités a poussé le Hirak à suspendre les marches hebdomadaires. Une crise sanitaire que le pouvoir a essayé d’exploiter, avec autant de lâcheté que de cynisme, pour casser le Hirak.

Alors que sa gestion de cette crise était catastrophique, le pouvoir s’est employé à faire courir les citoyens derrière un sac de semoule, à multiplier les arrestations, les campagnes de désinformation, de propagande et de manœuvres pour semer la division et la zizanie au sein du Hirak. Il avait une préoccupation majeure : se protéger et casser le Hirak.

LE HIRAK TRAVERSE UNE ZONE DE TURBULENCES

Face à la crise sanitaire et contrairement au pouvoir, le peuple a fait preuve de dignité et de sagesse en décidant de suspendre toutes les marches et tous les rassemblements. Des milliers de citoyens organisent la solidarité avec leurs moyens modestes : accueil des sans-abri, dons de matériels aux soignants, collectes et dons de produits alimentaires…

Le début du déconfinement se fait sur fond d’inquiétudes et d’interrogations que la reprise de la mobilisation va certainement réduire à leur juste valeur.

A cela sont venues s’ajouter des divergences sur la date de reprise des marches. Tout cela constitue une perturbation passagère pour le Hirak.

Une épreuve de plus que le Hirak doit surmonter, elle n’est pas la première et ne sera pas la dernière. Les épreuves sont inhérentes à la vie des individus, des groupes humains, des sociétés, des révolutions et de toute autre institution. Il faut les accepter et les affronter avec sérénité en essayant d’en tirer les leçons. A ce propos, je fais mienne cette citation de Nelson Mandela : « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ».

LES EPREUVES FONT GRANDIR

Les épreuves font instruire, aident à avancer et à grandir, à condition de savoir en tirer les leçons. Cela me fait penser à cette histoire qui nous vient de la sagesse du vieux peuple indien Les Cherokees .

Un jour, une vieille Cherokee parlait à ses petits-enfants du combat qui a lieu à l’intérieur de chaque être humain. Elle disait : « Mes petits, il y a une lutte entre deux loups à l’intérieur de chacun.

L’un est le mal, c’est le mensonge, la colère, la peur, l’amertume, l’orgueil, l’égoïsme, le sentiment d’infériorité…

L’autre est le bien, c’est la paix, l’humilité, la bonté, la bienveillance, la vérité, la générosité, la joie, la compassion…

L’un des petits enfants pose la question à la vieille Cherokee : «Grand-mère, quel loup va gagner ? ». Laquelle répond sagement : « Celui que tu nourris ».

Ces mots pleins de sagesse nous amène à poser cette question : devant cette situation de turbulences passagères que vit le Hirak, faut-il nourrir ce qui nous affaiblit ou ce qui ravive le combat pour une Algérie libre et démocratique ?