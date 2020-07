LA POLICE POLITIQUE : RÉSURRECTION DU TOUFIKISME

Abbes Hamadene

Avec le retour en activité de certains proches de Toufik, on assiste depuis plusieurs semaines à la réactivation des anciennes méthodes de manipulation dans le but d’enregimenter et de contrôler l’opinion des citoyens.

LA DIVERSION : UNE TECHNIQUE PRIMORDIALE DE LA MANIPULATION

La diversion est une technique de manipulation qui repose sur un flux continu d’informations inutiles et absurdes (Chema VS Covid19, distribution d’exemplaires de Coran aux médecins…). La diversion vise à éloigner l’attention du peuple des vraies questions.

Il faut distraire le citoyen, occuper son esprit en permanence et l’empêcher de penser et de réfléchir.

RÉDUIRE LA VIE POLITIQUE À UN SPECTACLE

Depuis l’indépendance, la vie politique est marquée par une sécheresse démocratique et d’exclusion totale du peuple du processus politique.

Pour combler ce vide sidéral, à travers la police politique, il cherche à réduire la vie politique à un interminable spectacle digne de la Comedia dell’arte. La police politique écrit le scénario, distribue les rôles, choisit les acteurs (Ministres, Walis, pseudo-intellectuels, pseudo-journallistes…).

LA DIABOLISATION DE LA RÉGION KABYLIE

La police politique utilise les méthodes les plus funestes pour isoler la Kabylie en la diabolisant. Pour atteindre cet objectif, il a mobilisé une armée de Dhoubabs, de journalistes mercenaires, de chefaillons de partis… Aucun de ces aboyeurs haineux et racistes n’a été inquiété par la justice aux ordres. Pendant que des militants et citoyens les plus sincères sont condamnés à la prison pour atteinte à l’unité nationale.

DÉBAT OU GUERRE DE TRANCHÉES ?

Il y a deux sortes de débat, ceux qui mènent à des impasses et favorisent la continuité du système et ceux qui cherchent à explorer de nouvelles pistes pour construire une Algérie libre, démocratique et sociale.

La police politique attise les contradictions et les divergences politiques qui traversent la société et les oriente vers des voies sans issues. Les termes de ces débats ne tiennent évidemment pas compte des évolutions sociopolitiques qui ont traversé notre pays ces 20 dernières années.

Il va sans dire que le débat peut revenir sur telle ou telle période douleureuse de notre histoire collective, non pas pour s’y enfermer, mais pour en tirer les leçons.

Il faut le dire et le répéter, c’est la gestion autoritariste et brutale du pouvoir qui a fait le lit des intégrismes et des extrémismes de toutes sortes.

Il y a un débat primordial, c’est celui qui doit porter sur la définition des principes démocratiques sur lesquels doit se fonder la cohabitation des pluralismes politiques, culturels et linguistiques qui traversent la société algérienne.

Toutes les expériences de transition de la dictature à la démocratie sont passées par cette phase cruciale.

Le débat doit veiller également à préserver les avancées historiques obtenus par le Hirak (chute du mur de la peur, naissance d’identités collectives, réhabilitation de figures historiques bannis par le pouvoir…).

Dans cette période de turbulences que traverse le Hirak, le débat doit être apaisé et obéir aux principes de la tolérance et du respect de l’autre. Les insultes, les invectives, les intimidations, les tropes communicationnels doivent céder la place aux arguments, à la tolérance et au respect de l’autre.

Dans ces conditions, le débat ne peut être que vertueux, parce qu’il va familiariser les Algériens au débat contradictoire, à la normalité des divergences politiques propres à toutes les sociétés. Cela s’appelle l’acquisition de la culture démocratique. Les manifestations populaires durant plus d’un an ont montré des signes encourageants dans ce sens, comme peut l’attester le niveau civisme et de maturité qui lui ont attiré l’admiration du monde entier.

Restons optimistes, mais toujours vigilants.

Face à la faillite du pouvoir sur tous les plans, nous sommes condamnés à réussir.