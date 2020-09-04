Accueil Actuel (2) الجيوش العربية والدولة.. عمادة التأسيس وقلق الوعي الوطني الجديد
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الجيوش العربية والدولة.. عمادة التأسيس وقلق الوعي الوطني الجديد
بشير عمريhttps://www.raialyoum.com/
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بيان من أجل دستور الشعب السيد Manifeste pour une Constitution...
تعيش الجزائر حاليا مرحلة تاريخية وحاسمة قد باشرها الشعب الجزائري بمجموعه يوم...
من عودة سياسة الكادر إلى النخب المؤيدة للإصلاح الدستوري و أكذوبة...
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دسترة القلق لتسيير أزمة مزمنة
Nadjib Belhimer تعكس مسودة التعديلات الدستورية التي طرحتها السلطة على شركائها حالة...
جائحة تعيد رسم التاريخ والنظام يعود لمنطق الثورات الكلامية !
العالم يتقلب سعيا من حكومته الخفية كي ينقلب من مرحلة الرأسمالية النموذجية في تاريخ الإيديولوجيات وتدافاعتها...
LE POUVOIR MAFIEUX : UN MONSTRE A PLUSIEURS TÊTES.
Abbes Hamadene Arrestations, limogeages, règlements de comptes, trahisons, fuites à l’étranger, c’est une...