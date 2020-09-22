ما لم يذكر عن “التصحيح الثوري” للحراك الشعبي

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بشير عمري

تفلت عن الملاحظين والمتتبعين للشأن الجزائر بعض مظاهر التميز الحاصلة بين عناصر الوعي السياسي الخاص، عن بقية منظومات الثقافة السياسية العربية وشاكلة سريانها وتسييرها بما يمتن ويبقي نظمها القديمة على ما هي عليه من هرمية وطبقية وتعال أسري ونخبي تتمرجع به الذات الوطنية وليس العكس.

هي أشكال وإشكالات رمزية ولكن لها مدلولها ومفعولها في البنية السياسية والمجتمعية للبلد، وتعطى أو بالأحرى تعكس في الكثير من محطات التأزم الوطني الأساس الايجابي للوعي الثوري الأول (1954) الذي سار على إثره وشاكلته الوعي الثوري الثاني أي الحراك الشعبي (2019) الذي أطاح بمنظومة بوتفليقة التي سعت التي سعت لتبديد هذا التميز الرمزي والدلالي والحاق التجربة الجزائرية بباقي تجارب العرب حيث تشخصن الدولة وتأسَّر (الاسرة) .

من تلك العناصر عبادة الشخصية، وإفاضة ذكرها الواسع في الاعلام ربطا بكل جزئية من حركة المجتمع ولو هامشية، بناء تماثيل صنمية لها في الساحات العمومية ودخل الأبنية الحكومية، طبع صور الزعيم على طوابع البريد والأوراق النقدية وغيرها من عناصر شخصنة الدولة والتمركز في التاريخ السياسي للبلد !

ولربما كان من محاسن “الحرب الأهلية الثورية” أي تلك الموازية لحرب التحرير ضد الاستعمار التي كانت قائمة بين الكثير من قادة ثورة التحرير ومختلف زعائها، كونها أحبطت كل محاولات التمركز داخل النسق الجماعي للثورة الذي ظهر وتنامى مع فكر الحركة الوطنية، حتى وإن غال البعض من قيادات الاستخبارات في ضرب عقول السياسة من أجل تحقيق مكاسب ومواقع تتصل بإرادة هيمنة الجماعات أكثر منه بالأفراد.

وحين تمكن بومدين من السلطة بشكل كلي وانفرد وتفرد بالقيادة، عمل جهازه على كسر ذلك الوعي الجماعي في استغلال للظروف الدولية والتاريخية السائدة أنذاك على مستويي الاعلام والسياسة، حيث كان الحضور القوي للاعلام المحلي الوطني يمنح قوة اجتياح كبرى للوعي الشعبي، فرسخ بومدين نفسه كزعيم فوق العادة بتغييب عقول السياسة ووجوه تاريخية ثورية كانت بارزة قبل وأثناء نشوب الصراعات مع دنو الاستقلال! من التحقق

لكن ومع كل ذلك بقيت الزعامة البومدينة تلك في حدود الدعاية الاعلامية الأحادية المغلقة، فلم يزور التاريخ لصالحه الشخصي، حتى وإن تم تزوير حقائقه الموضوعية، ولم يُجعل هو شخصيا مركزا لهذا التاريخ، ولم يذكر كذلك في كتبه المدرسية، كما أنه لا تمثال نحت له في الساحات والبنايات، فضلا عن القول أنه لم يمكن لأسرته حضورا وحظوة في المجالات المجتمعية الكبرى كالسياسة والاقتصاد، حتى أنه حافظ على الاسم الثوري الذي حمله ولم يعد إلى إسم عائلته “بوخروبة” وبذلك سهلت على من خلفه على رأس الدولة سنة 1979 أي الشاذلي عملية طي مرحلته بل واستئصالها من الذاكرة السياسية، وقد استمر شاذلي على ذات الاتجاه رغم نزوعه الشخصي لبعض اللبرلة.

لكن مع قدوم بوتفليقة الذي ولد ونشأ في الفضاء السياسي الملكي (بالمغرب) وتشبع من فكر رجالات الحركة الوطنية هناك بما يميزها من مركزية الملك في الأمة، والأبهة والصيت الذي يتيحه ذلك النظام للشخص بحيث يَظلُ يُظل بغمام صداه كل المجتمع فيغطيه بعظمته لا أن يتغطى هو بعظمة المجتمع.

هكذا هواجس من العظمة الشخصية لم تكن خافية على من عرفوا بوتفليقة حتى في زمن الكذبة الاشتراكية والثورية التي نشط هو فيها بـ”التقية السياسية” كوزير للخارجية لمدة عشرين سنة، فقد ذكر فرحات عباس في كتابه الشهير أن بوتفليقة وفي إحدى لقاءته بالصحافة التونسية في أثناء دنو الاستقلال من التحقق يوم كان مكلفا بالوشاية وجس نبض الخلافات السياسية بين زعماء الثورة، قال لهم احتفظوا بأسمي هذا! أي أن كل مسعاه كان شخصيا لا مجتمعيا ولا ثوريا.

طبعا يتفق كل رجالات بومدين على أن بوتفليقة لم يكن بالوفاء ولا بالسخاء الثوري والاشتراكي لبومدين وقد أبغض وكره الجميع بما في ذلك الجزائر بعدما حيل بينه وبين وراثة القصر الرئاسي بعد رحيل “الزعيم” وحين عاد، كان همه وهدفه أن يكسر كل العوائق القانونية، المؤسساتية والرمزية المتصلة عضويا وثقافيا بالوعي التي تحول دون أن يتحول إلى “ملك جمهوري” فعمل على إعادة صياغة كل مكونات الذات السياسية والسيادية للمجمتع الجزائري، مستمدا القوة والقدرة في ذلك على عدة وسائل أتحات له الظروف بعظها (نفسية الشعب المتعبة من الحرب الأهلية 1992/2000 و كذا الطفرة النفطية الكبيرة 147 دولار للبرميل) وخيانة النخب البعض الآخر، فمكن لأسرته في الدولة كأول رئيس يسلك هذا المسلك، ثم لنخبة منطقة انحداره، ليشرع بعدها في إعادة صياغة التاريخ والرمزيات، مثل الاعتذار لبن بلة الذي يشكن في مضمونه ورسالته طعنا في مرحلة سياسية كبرى لم تجد نخب الفكر الوطني والسياسة الشجاعة لفتح نقاش حولها باعتبارها زللا وزلزالا سياسيا وتاريخيا يشوه أو يشوسش على الملمح التاريخي للأمة، كما وأعاد الاعتبار لمصالي الحاج، في استفراد بالتعامل الشخصي مع أشكالاات كبرى ومعقدة في التاريخ الوطني عكس الأمم المحترمة لنفسها والتي تشد والتعض على “ديمقراطية التاريخ الجمعي” مثل الغريمة فرنسا، إذ لا أحد يتصور مثلا أن يقدموما أحد من الرسميين على الاعلاء ي من شأن حكومة فيشي و شخص زعيما الجنرال “بيتان”

وأخير صار يغزو عوالم الزمز المادي من مثل تشييد صروح ومنشآت كبرى بمال الشعب تخلد ذكره واسمه على شاكلة ما يفعله زعماء العرب، من مثل المسجد الأعظم، ودخول دفاتر وكتب التاريخ المدرسي كزعيم منقذ للبلد من الحرب الأهلية! ليتم الايعاز لبعض مرضى الضمير من ساسة ونخب ممن تزلفوا لنظامه طيلة عشريتين للمطالبة بإقامة تمثال له، بعد أن مارسوا أبغض وأغبى طرق عبادة الشخصية باستحضار الزعيم عبر كادر صورته الضخم في كل جلسات الدعاية والنفاق السياسي.

من هنا تبرز قيمة الحراك الشعبي وفاعليته التاريخية، في كسر هذا النسق الدخيل على الوعي المجتمعي في السياسة والثقافة بالجزائر، وأبطل مشروعها الذي كان سيلحق البلد بالكومديا البشرية السياسة التي يعيش قصتها العرب منذ القدم، إذ داس الحراك صور بوتفليقة مع أن الشعب لم يدس من قبل صورة أي رئيس سابق، وحطم أصنام وتماثيل بوتفليقة قبل حتى أن تنحت وتنصب، طبعا في انتظار أن يتم تحرير السلطة كاملة من كماشة السلطة المزازية أو الخفية وبذلك تتكمل عملية التصحيح الثوري الحقيقي التي ستكون وقتها من وعي وعبقرية الشعب وليس من مكر الوصاية، أية وصاية.

كاتب صحفي جزائري