Résolution du Parlement Européen concernant les graves atteintes aux Droits Humains en Algérie.

Détérioration de la situation des droits de l’homme en Algérie, en particulier le cas du journaliste Khaled Drareni

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2020 sur la détérioration de la situation des droits de l’homme en Algérie, en particulier le cas du journaliste Khaled Drareni (2020/2880(RSP))



Le Parlement européen,

A. considérant qu’à partir de février 2019, l’Algérie a connu un mouvement de protestation

sans précédent (Hirak) en réaction à la perspective d’un cinquième mandat du président

de l’époque Abdelaziz Bouteflika; que des manifestations pacifiques contre la

corruption des pouvoirs publics et pour la mise en place d’un État civique, d’un système

judiciaire indépendant, d’une réforme démocratique, de la transparence et d’un cadre

ouvert pour préparer la tenue d’élections libres ont eu lieu régulièrement dans tout le

pays les vendredis et mardis, et se sont poursuivies pendant toute une année, y compris

pendant le processus électoral; que si ces manifestations hebdomadaires de grande

ampleur ont été volontairement interrompues en mars 2020 en raison de la pandémie de

COVID-19, le mouvement de protestation s’est poursuivi sur les réseaux sociaux;

B. considérant qu’à la suite de la démission du président Bouteflika le 2 avril 2019 en

réaction au Hirak et des deux reports d’élections qui ont suivi et au cours desquels les

autorités militaires ont joué un rôle de premier plan, l’Algérie a organisé

le 12 décembre 2019 une élection présidentielle à l’issue de laquelle l’ancien Premier

ministre Abdelmadjid Tebboune est devenu président; que les protestataires du Hirak

ont dénoncé la liste des candidats pour leurs liens avec le pouvoir précédent et ont

boycotté les élections, dont le taux de participation officiel a été inférieur à 40 %;

C. considérant que les arrestations politiques et les détentions arbitraires de militants

pacifiques issus du Hirak et de syndicats, ainsi que de journalistes, ont augmenté depuis

l’été 2019, en violation des droits fondamentaux à un procès équitable et à une

application régulière de la loi; que la censure, les procès et les lourdes sanctions à

l’encontre de médias indépendants, souvent accusés de comploter avec des puissances

étrangères contre la sécurité nationale, continuent de s’aggraver malgré le départ officiel

du gouvernement de M. Bouteflika; que les restrictions en matière de sécurité instaurées

pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont contribué à renforcer les contrôles et

sont utilisées par les autorités pour restreindre davantage l’espace civique, limiter la

dissidence pacifique et entraver la liberté d’expression et d’expression;

D. considérant que, dans le contexte actuel de répression en Algérie, de plus en plus

d’allégations font état de cas de torture dans les commissariats de police et à la direction

générale de la sécurité intérieure (DGSI) à Alger, comme à l’encontre du prisonnier

Walid Nekkiche;

E. considérant que, entre le 30 mars et le 16 avril 2020, trois communications ont été

adressées au gouvernement algérien dans le cadre des procédures spéciales des Nations

unies sur les arrestations violentes et arbitraires, les procès inéquitables et les

représailles à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et de militants pacifiques,

et qu’une quatrième lui a été adressée le 27 août 2020 au sujet de Mohamed Khaled

Drareni;

F. considérant que Mohamed Khaled Drareni, correspondant de TV5 Monde, représentant

de Reporters sans frontières (RSF) et directeur du site d’information Casbah Tribune, a

été condamné en août 2020 à trois ans de prison et à une amende de 50 000 dinars

algériens pour avoir filmé des policiers en train de s’en prendre à des manifestants à

Alger; que les chefs d’accusation officiels retenus contre lui étaient «l’incitation à un

rassemblement non armé» et «l’atteinte à l’intégrité du territoire national»; que,

le 15 septembre 2020, sa peine a été ramenée à deux ans en appel; que, le 16 septembre

2020, les rapporteurs spéciaux et le groupe de travail sur les procédures spéciales des

Nations unies ont condamné avec la plus grande fermeté sa peine d’emprisonnement,

invité les autorités algériennes à le faire libérer immédiatement et qualifié sa

condamnation de violation manifeste des libertés d’expression, de réunion pacifique et

d’association;

G. considérant que Mohamed Khaled Drareni a couvert les manifestations

bihebdomadaires du Hirak dès leur début en février 2019; que ses révélations sur la

sévère répression du gouvernement algérien contre les rassemblements pacifiques et la

liberté d’expression lui ont valu d’être arrêté, interrogé et intimidé pour avoir couvert

les manifestations d’Hirak trois fois avant sa condamnation, en particulier

le 14 mai 2019, le 9 août 2019 et le 9 janvier 2020, ainsi que d’être à deux reprises la

cible de tentatives de corruption par des responsables du gouvernement; qu’on lui a

déclaré que sa dernière détention constituait un dernier avertissement avant qu’il ne soit

déféré devant la justice; que le 7 mars 2020, Mohamed Khaled Drareni a été arrêté lors

d’une manifestation du Hirak; qu’il a été libéré le 10 mars 2020 mais de nouveau arrêté

le 27 mars 2020;

H. considérant que, le jour de sa première arrestation, plus de vingt autres manifestants

pacifiques ont été placés en détention; que deux des personnes arrêtées ont été

emprisonnées pour avoir brandi le drapeau amazigh; que ce drapeau est largement

utilisé pendant les manifestations du Hirak; que le général Ahmed Gaïd Salah en a

interdit l’utilisation en juin 2019; que, ces derniers mois, d’anciens fonctionnaires du

régime ont lancé une campagne de dénigrement contre la population de la région

majoritairement amazighe de Kabylie, qui pourrait conduire à des divisions ethniques

au sein du Hirak; que des militants amazighs et du Hirak, notamment Yacine Mebarki,

restent exposés à une arrestation arbitraire pour avoir exprimé des opinions religieuses

et politiques dissidentes;

I. considérant que les manifestations du Hirak ont permis de redonner un espace public

aux citoyens; que, notamment depuis que les manifestations du Hirak se poursuivent en

ligne pour freiner la propagation de la COVID-19, les restrictions à la liberté

d’expression et les contraintes imposées aux journalistes ont été renforcées, notamment

par le blocage de sites internet, la censure de programmes télévisés ainsi que la

détention et le harcèlement de journalistes, de responsables de médias et de manifestants

exprimant leur point de vue sur les réseaux sociaux, et la fermeture d’au moins six sites

web d’information sur l’internet algérien en avril et en mai 2020;

J. considérant des groupes locaux de défense des droits estiment qu’entre mars et

juin 2020, au moins 200 personnes ont fait l’objet d’arrestations arbitraires pour avoir

exprimé leur opinion ou pour avoir soutenu les manifestations du Hirak; que le Comité

national pour la libération des détenus (CNLD) a recensé au moins 91 prisonniers

d’opinion en détention au 17 novembre 2019, contre 44 fin août, et que plusieurs

d’entre eux sont placés en détention provisoire pour une durée indéterminée; que le

risque d’une épidémie de COVID-19 dans les prisons constitue une menace

supplémentaire pour les personnes placées en détention pour avoir exprimé leurs

opinions politiques; que, le 25 mars 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID19, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet,

a demandé la libération des prisonniers politiques et des personnes placées en détention

pour avoir exprimé des critiques;

K. considérant que depuis janvier 2020, 41 féminicides ont été enregistrés par des

militants, notamment par le site feminicides-dz.com; qu’en 2020, les mouvements de

défense des droits des femmes ont multiplié les dénonciations des actes de violence de

plus en plus fréquents à l’encontre des femmes et du nombre de féminicides, et ont

demandé la révision des lois en vigueur, en particulier du code de la famille et de

plusieurs articles du code pénal, afin de garantir une pleine égalité entre les femmes et

les hommes;

L. considérant qu’en avril 2020, l’Algérie a également apporté des modifications au code

pénal en adoptant la loi no

20-06 qui restreint et criminalise davantage l’exercice des

droits fondamentaux tels que la liberté de la presse, la liberté d’expression et la liberté

d’association, au motif artificiel qu’il s’agit de «fausses informations» portant atteinte à

l’État algérien; que les autorités algériennes utilisent de plus en plus de vagues articles

du code pénal, y compris ceux ajoutés en avril 2020, pour poursuivre les personnes qui

exercent leurs droits à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi qu’à la liberté de

réunion pacifique et d’association; qu’une première infraction est passible d’une peine

maximale de cinq ans d’emprisonnement si elle est commise durant «les périodes de

confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de

toute autre calamité»;

M. considérant que, dans le contexte du rétrécissement brutal de l’espace dévolu à la

société civile, les autorités algériennes font avancer un processus de révision

constitutionnelle dicté par le gouvernement, prétendument dans le cadre de

l’engagement pris par le président Tebboune lors de son investiture de «construire une

nouvelle Algérie» en réaction aux manifestations du Hirak, alors que ce processus est

loin de compter sur un soutien massif de la société algérienne et est critiqué par des

organisations de la société civile indépendantes comme enfreignant les normes

internationales en matière d’ouverture, de participation, de transparence et de

souveraineté des processus constitutifs; que les arrestations massives de militants de la

société civile et de journalistes menées en parallèle ont ôté à ce processus de révision

constitutionnelle toute légitimité aux yeux du public;

N. considérant que l’Algérie a tenu un référendum le 1er novembre 2020 sur la révision de

la Constitution, qui comprend une limitation du nombre de mandats présidentiels à

deux; que le taux de participation officiel à ce référendum de 23,7 % est le plus bas

jamais enregistré depuis l’indépendance en 1962; que la nouvelle Constitution a été

approuvée officiellement par 66,8 % des suffrages exprimés; qu’en attendant le retour

du président en Algérie, la ratification de la nouvelle Constitution demeure pendante;

O. considérant que la Constitution algérienne continue de poser comme condition à la

liberté de la presse, consacrée officiellement à l’article 54, le respect «des constantes et

des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation»; que de borner ainsi la

liberté de la presse enfreint le PIDCP, que l’Algérie a ratifié; que le Comité des droits

de l’homme des Nations unies affirme, dans son observation générale nº 34, que

«pénaliser un organe d’information […] au motif qu’il est critique à l’égard [d’un]

système politique [ou] social» est inadmissible; que la révision constitutionnelle

introduit également une modification inquiétante en ce qu’elle constitutionnalise le rôle

et les compétences politiques de l’armée; que la réforme constitutionnelle maintient la

domination de la présidence sur toutes les autres institutions, y compris le pouvoir

judiciaire;

P. considérant que le Syndicat national des magistrats (SNM) a dénoncé le recours

généralisé et abusif des autorités algériennes à la détention provisoire; que des membres

de l’appareil judiciaire se sont vu imposer des sanctions professionnelles après avoir

acquitté des militants pacifiques ou après avoir demandé à l’exécutif de respecter

l’indépendance de la justice;

Q. considérant qu’en 2020, l’Algérie se classe 146e

sur 180 au classement mondial de la

liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, perdant ainsi cinq places par

rapport à 2019 et 27 places par rapport à 2015;

R. considérant que l’Algérie est un partenaire de premier plan de l’Union européenne dans

le cadre de la politique européenne de voisinage, compte tenu des importants intérêts

politiques, économiques et de personne à personne dans le pays et la région; que les

priorités du partenariat UE-Algérie sont l’expression d’un attachement commun aux

valeurs universelles que sont la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme;