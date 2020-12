Pan o Palo ( le pain ou le bâton).

Cette formule est celle d’un dictateur mexicain du nom de José de la Cruz Porfitio Diaz Mori qui prit le pouvoir en 1884 pour y rester pendant 27 ans. En réunissant son gouvernement, il a dit: « voici mon système de gouvernement.je donnerai du pain à tous les citoyens, mais si quelqu’un demande autre chose que du pain, je lui taperai sur la tête avec ce bâton ».

Cette franche alternative a été reprise par tous les dictateurs, pour œuvrer à améliorer les conditions de vie des masses, en même temps qu’ils écrasaient sans pitié et sauvagement toute opposition politique. Voilà pourquoi, certains d’entre nous magnifient encore le règne de feu Boumedienne en le qualifiant de: « l’âge d’or de l’Algérie ». Travaille ou fais semblant de travailler, mange, dort et ferme ta gueule. Ceux parmi nous qui sont surpris par l’attitude de neutralité, d’allégeance ou carrément de soumission à la dictature, oublient ou ne savent pas que la majorité silencieuse constituée de « bons citoyens » connus chez nous sous le sobriquet: « h’chicha talba m’3icha »,ne sont pas opposés à la dictature par principe et qu’ils la rejettent seulement si elle tourne mal et nuit à leurs intérêts.

Tant que leurs conditions de vie s’amélioraient à l’ombre de la dictature ,les moyens pour s’enrichir même illicitement existaient ,les offres d’emplois augmentaient ,l’éducation et les soins de santé accessibles gratuitement ou à moindres coûts et tant qu’elle ne sévissait que contre « les autres », alors la plus part laissaient et laissent faire pour ne pas dire, lui donnent leur appui et peuvent même devenir hostiles à ceux qui veulent en finir avec.

Cette frange de la population pour qui le pain est plus important que la liberté et la dignité, qui a peur de l’incertitude, d’avoir faim et surtout du bâton tétanisant, réalisera-t-elle enfin que la dictature militaire algérienne n’offre ni pain, ni soins, ni emplois, ni espoir ni avenir ? Le moment est venu pour elle de quitter sa zone grise et rejoindre le hirak pacifique afin de libérer notre pays de cette dictature militaro-mafieuse, car elle n’offre que ruine, pauvreté et la mort.

En 1992, la seule crainte des généraux criminels de perdre le pouvoir leur a suffit pour exterminer 1/4 de millions de citoyens et faire disparaître à jamais 25000 autres dont les charniers sont inconnus. A l’orée de 2021,ils ne pourront plus récidiver leurs crimes, malgré l’appui de puissances étrangères arabes et européennes, car l’anonymat n’est pas de mise, mais le risque réel est qu’ils sont prêts à céder toutes les richesses du pays pour rester au pouvoir. Cette dictature militaire prédatrice est incapable d’offrir des solutions pour résoudre notre impasse multi dimensionnelle. le pain, le médicament et l’emploi deviendront une simple vision de l’esprit et une illusion d’optique. L’unique chance de notre pays est de reprendre notre révolution immédiatement et sans tarder.

« La dictature n’a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi ».La balle est dans notre camp.