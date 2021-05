ElQods vaincra !

Salim METREF

En ce mois sacré de Ramadhan et en cette veille de l’Aid, le sang pur palestinien coule de nouveau pendant que les pétrodollars eux coulent à flots et permettent à l’entité sioniste de ne pas sombrer et à son économie de prendre des couleurs. Mais la population Palestinienne résiste héroïquement aux assauts criminels d’extrémistes juifs qui transforment toute célébration et fête en opportunités pour profaner ElAqsa et toutes les parties qui lui sont attenantes.

Le déferlement de milliers d’extrémistes sur ces lieux sacrés de l’Islam et des musulmans n’est pas spontané. La manœuvre a été longuement préparée et obéit aux luttes internes au sein de l’entité sioniste qui d’élections en élections n’arrive plus à trouver de stabilité et se dirige inéluctablement vers sa propre implosion.

L’entité sioniste qui n’a jamais caché sa volonté de détruire ce lieu saint de l’Islam a utilisé toutes les manœuvres pour y parvenir. Sans succès. Les pseudos fouilles archéologiques qui ont eu pour principal objectif d’essayer de déstabiliser et d’affaiblir les fondations de cet édifice religieux pour provoquer son effondrement et sa chute n’ont pas suffi, il a fallu aussi rameuter de très nombreuses fois ces dizaines de milliers de colons aveuglés par la haine et dont l’un des leaders n’a pas hésité un jour à assassiner des dizaines de palestiniens musulmans en prière.

L’heure est grave et n’est plus aux tergiversations. Le conseil de sécurité des Nations-Unis ne réagit pas, paralysé par le veto US, ennemi mortel des musulmans et de la cause palestinienne. Les régimes arabes embourbés et prisonniers de la normalisation avec Israël peuvent aujourd’hui savourer les fruits de leur audace, plus de répression et plus de morts palestiniens.

Mais ElAqsa vaincra portée par la résistance farouche du peuple palestinien incarnée notamment par les brigades ElQassem et par les Kataeb ElAqsa.