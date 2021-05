Liesse SI CHAIB

Il y a comme ça des formules à qui on peut faire dire n’importe quoi et même à vider complètement de leur sens en leur faisant dire le contraire de ce qu’elles veulent réellement dire. « Un seul héros le peuple » est de celles là. Cette formule a été complètement détourné de son vrai sens , certains disent même que c’est une trouvaille fabriquée par les planqués de la Révolution qui ne voulaient que le peuple célèbre et honore les vrais héros du combat libérateur.

Il faut savoir qu’un peuple n’est jamais une entité homogène dont les citoyens ont les mêmes vertus et les mêmes qualités. Dans un peuple , même dans le plus vaillant des peuples , il y a aussi les pleutres , les lâches ,les traitres et ceux qui font la sieste.

Hier comme aujourd’hui , « Un seul héros , le peuple » est donc vrai pour le peuple qui se bat , le peuple qui se sacrifie , qui souffre et qui s’implique dans le combat libérateur.

Cette formule n’est donc absolument pas vrai pour le peuple qui ne se sent pas concerné mais qui sortira néanmoins en masse le jour de la libération, brandissant d’énormes banderoles sur lesquelles ils écriront « Un seul héros le peuple » .