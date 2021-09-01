“البنابية” أو مسعى استحضار الإسلام في مأدبة التاريخ

https://www.raialyoum.com/بشير عمري عادة ما يشتكى الشباب المنخرط في في الثقافة الإسلامية بشقيها الحركي التنظيمي والمعرفي الأيديولوجي بصعوبة تناول فكر مالك بن نبي لفرط اميزه عن...