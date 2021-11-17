في سيمياء صورة ترشح سيف القذافي لرئاسة ليبيا

https://www.raialyoum.com/بشير عمري عبرت الصورة التي تناقلتها شاشات العالم لنجل معمر القذافي سيف الإسلام وهو يقدم أرواق ترشحه لرئاسة ليبيا، عن عمق مأساة الوعي العربي، وانتفاء،...