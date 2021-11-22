الجزائر: لهذه الأسباب تأزلت ذكرى اغتيال حشاني!

https://www.raialyoum.com/بشير عمري يحيي المجتمع السياسي الجزائري هاته الأيام الذكرى الثانية بعد العشرين لاغتيال أحد رموز الصراع السياسي في جزائر ما بعد الأحادية، زعيم شاب ألقت...