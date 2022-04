L’Algérie et les autres à la veille du Ramadan !

Youcef L’Asnami

« Sommet » arabo-sioniste.

Dimanche et lundi derniers, se sont réunis six chefs de diplomatie des USA, du Maroc, de l’Egypte, des Emirats arabes unis, du Bahreïn et d’Israël. Cette réunion s’est tenue dans le désert du Neguev de l’entité sioniste. Sommet qualifié d’historique par la presse marocaine et israélienne. Rien de concret n’est sorti de cette réunion à part de vagues déclarations sur le souhait de voir ce mini-sommet se renouveler périodiquement, d’intégrer d’autres pays arabes, et pourquoi pas « dans un autre désert » comme l’a laissé entendre le chef de la diplomatie marocaine. Lequel ? L’Iran a été pointé du doigt du fait de la « menace » que représente ce pays dans la région. Israël a réitéré son soutien au plan d’autonomie du Sahara occidental proposé depuis avril 2007 par le Maroc sans jamais avoir vu le moindre début d’application.

Je ne sais pas si les quatre pays arabes qui ont assisté à cette réunion vont faire acte de présence au sommet arabe proposé par le Président Tebboune prévu en novembre prochain à Alger. Dans l’affirmative, on peut aisément imaginer l’ambiance qui s’annonce. Dans une étude parue en 2006, sous le titre « L’Algérie, l’Union du Maghreb Arabe et l’intégration régionale », les auteurs considèrent que « Le conflit du Sahara Occidental apparaît comme le principal facteur de blocage dans la construction de l’UMA. Il illustre l’incapacité de l’Algérie et du Maroc à sortir d’une relation de méfiance, voire parfois d’hostilité, depuis « la guerre des sables » de 1963.

Le conflit du Sahara Occidental a été surtout une formidable opportunité politique d’asseoir leur autorité. Pour la monarchie Marocaine, il lui a permis de s’approprier le sentiment nationaliste alors porté par le mouvement de l’Istiqlal qui faisait de la cause du Grand Maroc l’un de ses combats politiques. Pour le régime algérien, il a représenté un moyen de justifier le pouvoir d’une armée et d’entretenir le sentiment nationaliste ». C’est encore loin le Maghreb uni !

Si on se fie aux données de l’Office National de la Statistique (ONS) , « au mois de janvier 2022 et par rapport au mois précédent, l’indice général des prix à la consommation, au niveau national, enregistre une hausse de 1,4%. Les prix des biens alimentaires marquent une croissance de 2,3% ».L’étude de ces données de l’ONS, trop détaillées, ne permet pas une vue réaliste du marché. Une certitude cependant, la cherté de la vie est une réalité à laquelle sont confrontés tous les citoyens algériens à l’instar d’autres pays où les situations sont particulièrement aggravées chez les pays énergivores où les prix à la pompe des carburants et ceux du gaz ont littéralement explosés.

Ni la suspension par les pouvoirs publics des taxes et impôts prévus par la Loi des finances 2022, ni la baisse de l’IRG et la révision de la valeur du point indiciaire pour les traitements de la fonction publique n’auront suffi pour stopper cette hausse vertigineuse des prix à la consommation qui n’a épargné quasiment aucun secteur en dehors des carburants. Le cri d’alarme de l’Association de protection des consommateurs (APOCE) réclamant un « salaire minimum de 80 000 DA pour garantir une vie digne aux travailleurs algériens » est resté sans suite. Et la venue du mois de Ramadan, connu pour ses dérives quant à la consommation, n’arrangera pas les choses. L’Algérie nouvelle qui, peut-être, regrettera l’ancienne ! Peut-être ! On le voit déjà dans certains groupes des réseaux sociaux qui nous rappellent la « belle vie » sous Fakhamatouhou ! « Aujourd’hui est l’élève d’hier » disent les allemands.

Ce soir l’Algérie a de très fortes chances de se qualifier pour la prochaine coupe du monde de football qui aura lieu au Qatar en novembre prochain. Elle fera partie des cinq équipes africaines dont le vainqueur de Egypte-Sénégal, Ghana-Nigéria, Mali-Tunisie, et Maroc-RD Congo. Nous avons été nombreux à être désagréablement surpris par ces images de supporters algériens qui se sont rués sur le stade Mustapha Tchaker de Blida pour acheter leurs billets d’entrée pour le match retour contre le Cameroun.

Des citoyens matraqués par la police sous l’œil des caméras donnant une piètre image de notre pays, de sa police et de notre jeunesse. Certains supporters auraient passé la nuit sur place pour avoir leur billet. Triste et révoltant !

Pendant ce temps, la télévision nationale nous a abreuvé des confessions de l’extradé d’Espagne, Mohamed Benhalima qui, plein de remords, serein et détendu devant les caméras, nous a expliqué qu’il a été induit en erreur par ses mentors, qu’il regrette tout ce qu’il dit ou fait contre son pays pour finir par demander pardon au Président de la République. Au théâtre ce soir qui revient…

Le Président Tebboune a décidé « d’interdire l’exportation des produits de consommation importés par l’Algérie, à l’instar du sucre, des pâtes, de l’huile, de la semoule et de tous les dérivés du blé ». Un projet de loi « pénalisant » l’exportation de produits non produits localement serait même à l’étude. Un DG du ministère du commerce a précisé qu’ « Il s’agit des mesures souveraines importantes visant à garantir la sécurité alimentaire aux citoyens ». Une nouvelle approche de la sécurité alimentaire des citoyens : ne pas exporter des produits importés.

Cela dit, la presse marocaine nous annonce que le Maroc est inondé de dattes algériennes et que sur les 35.769 tonnes de dattes importées par ce voisin, seules 424 tonnes n’ont pas été autorisées à la vente soit environ 1 % des quantités ! Honorable quand même ! Mais cette presse ne précise pas le pays qui exporte les dattes algériennes vers le Maroc. C’est à nous de le deviner. Peut-être que les investigations de Abdou Semmar nous le diront. Peut-être ! Nous vivons dans un climat d’incertitude parfois angoissant ! PS. Ce soir donc, toute l’Algérie fêtera son équipe nationale. On ressortira les plus belles chansons, chantera et dansera dans les rues animées en klaxonnant. Le Président de la République enverra un message de félicitations à Belmadi dont on oubliera ses frasques. Jusqu’au petit matin.

Le reste ? Chaque jour suffit sa peine !