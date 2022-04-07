في الفقر السياسي لمنتوج العهد التعددي بالجزائر

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بشير عمري
أشرنا في سابق مقالاتنا إلى انحسار وضمور دور السياسي في الذاكرة الثورية في مقابل ظهور الفعل البطولي العسكري، وكيف أسهم ذلك في تلاشي التراث السياسي والوطني في عقول الناشئة من الأجيال التي قلما تعرف شهيدا أو بطلا ثوريا سياسيا في مقابل معرفتها بالعسكريين الذين سقطوا في ميدان الشرف، وذلك نتيجة لتوجه رسمي لسلطة تقبض على التاريخ الوطني بأن عمدت إلى إعادة تشكيل ماضي هذا التاريخ، لتمركز في حاضره، وضمان بقائها في مستقبله، من هنا ارتأينا جدوى تقصي واقع حال “العقل السياسي الوطني” وما أنتجه طيلة ثلاثة عقود من التعددية التي جاءت عُقبى أحداث أكتوبر 1988.
فمن أغرب الظواهر التي أفرزها الانقلاب التعددي هو انه انقلب وتقلب واستدار ثم رجع إلى وضع السياسة الأول في الجزائر أي إلى الأسئلة المتعلقة بأساس قيام دولة السلطة قبل سلطة الدولة، وحتى الاشتغال الفكري كان في غزير انتاجه انشغال بالماضي أكثر منه بالحاضر، فما كُتب مثلا من مذكرات القادة السياسيين والعسكريين لثورة التحرير الوطني في عهد التعددية كأن أكبر وأهم وأوسع صيتا مما كتب عن الأزمة السياسية والحرب الأهلية التي حصدت البشر والشجر في غابة العشرية السوداء المظلمة.
فإذا كان السياسي في ثورة التحرير الوطني مستلهما لقيم الثورة وملهما في ذات الوقت لها في تفاعل متواصل مع التاريخ، من خلال ما كانت تطرحه نخبة تعلمت السياسة وأبجدياتها من مدارس الحركة الوطنية، وأبدعت فيها ممارسة وخطابا وأدبا، حتى صارت مقولات بعض رجالاتها نباريس في الفكر الثوري، كمقولة العربي بن مهيدي “ارموا بالثورة إلى الشارع يتلقفها الشعب” أي بالتحول الحتمي الأفقي للوعي الثوري والوطني، فإن السياسي في العهد التعددي وتحديدا بعد توقيف المسار الانتخابي والديمقراطي الحقيقي، صار مجرد وكيل معتمد في دكانه (مقر حزبه) يبيع الوهم وديمقراطية الواجهة في مقابل مصالح شخصية ضيقة، وبالتالي تم لجم العقل السياسي بلجام تعددي كاذب، إذ من غير المعقول أن تبور أرض خصبة مخضبة بدم الشهداء وتغدو عقيما لا تدفع من رحمها بعقلاء نبلاء يحيون في الأمة ضميرها وفكرها الوطنيين.
فلقد سكت العقل السياسي عبر العقود الثلاث المنقضية من عهد التعددية على مستويات ثلاث بعضها انجر عن بعض وهي تتعلق بالفكر، الممارسة والبدائل المرجوة لتجاوز الأزمة والتأسيس لعهد جديد.
ففكرا، تم الحيلولة دون أن يرتبط النشاط السياسي بنخب التفكير حتى لا نقول الفكر، إذ تم فك الارتباط الطبيعي والعضوي بالجامعة والمؤسسات الاكاديمية بالعمل السياسي بعد ثلاث سنوات أولى جد مزدهرة بالانخراط التام للفكر وأهله في الحقل السياسي إذ رأينا تواجد عديد المفكرين والمنظرين في أحزاب من كل المشارب، منها من يمتلك رصيدا كبيرا في العمل الثوري والنضالي التحرري، كما كان الشأن مع عبد الرحمن كيوان في حزب الأمة مع الرئيس الراحل بن يوسف بن خدة، الرجل يعد شخصية قانونية وسياسية هامة من الرعيل الأول ذي الثقافة الموسوعية، مستنيرة متأصلة في الوطنية الأولى رافضة لمسار الانحراف الذي مضت عليه دولة الاستقلال، بيد أن البطش الذي لحق بمشروع التعددية الحقة سحق وصعق تلك الإرادة للعقل السياسي الجديد، وفرضا اللا عقل عبر اغراق المشهد السياسي بأحزاب صورية وهمية واستبدل شخصياته بأشخاصه وانتهى الخطاب إلى رداءة ومنظر السياسي صار مع توالي السنين مقززا في الأوساط الشعبية التي عادت تبكي وتندب حظها على ضياع جيل الأحادية وزعامته !
أما على مستوى العنصر الثالث فهو ما تعلق بالممارسة، حيث برزت نخب غير ممارسة للسياسة، بل للتسييس من أجل التملق وتصلق المناصب والمراكز، فعمدت إلى تكريس ديمقراطية الواجهة القائمة على النشاط الموسمي من خلال التحرك في أعياد السياسة أي الانتخابات والاستفتاءات، لتعود إلى غطيطها ونومها الأبدي، فهي نخب الايعاز والمهماز ليس إلا.
ونتيجة لغياب الفكر ونخبه الذي تسبب في ظهور نخب ممارسة بلا فكر للسياسة، غابت البدائل التي كانت ستصنع وعيا جديدا لمفهوم الوطنية الثانية في الجزائر بعد تلك التي انتجها العقل الثوري التحرري الأول من الاستعمار، والدليل أننا لم نشهد سياسيين في الفكر ولا مفكرين في السياسة، استطاعوا أن يكتبوا خارج أنساقهم ومنازعهم ونزاعاتهم الايديلوجية والعقائدية ما يعري الأزمة السياسية الثانية للجزائر أي تلك التي تفجرت مع إيقاف المسار الانتخابي والديمقراطي، ما كرس مرة أخرى ذلك التلازم العضوي بين التاريخ والسياسة في الجزائر، وصار بالتالي الاهتمام بمذكرات رجالات الحركة الوطنية يتجاوز بكثير اهتمام قليل ما يكتب عن الحركة التعددية في الجزائر رغم ما فيها من زخم سياسي – أمني واجتماعي -اقتصادي.
لنخلص في الختم أنه حتى على صعيد المقولات التي ترسخت كعناوين لهاته المرحلة (التعددية) لإن أهمها لم يصدر عن عقل سياسي وليد العهد الجديد، بل من هؤلاء المخضرمين الذي صقلتهم معركة الوطنية الأولى الوجودية، فليس على سبيل الحصر بل لضرب المثل لا غير، نورد بعضا منها استغل وأُول على أكثر من معنى كمثل ما قاله الراحل سليمان عميرات “لو خُيِّرت بن الديمقراطية والجزائر لا اخترت الجزائر” أو ما قاله الراحل عبد الحميد مهري متهكما على واقع السياسة المزري في جزائر ما بعد توقيف المسارين الانتخابي والديمقراطي “نحن في زمن الرداءة وللرداءة رجالها” وصولا إلى مقولة الزعيم حسين آيت أحمد “أقبل بأن ينتخبني الشعب في أبسط بلدية بالجزائر على أن يعينني العسكر رئيسا للدولة” فهي مقاولات بدلالات عميقة تكشف حجم الرزيئة التي آل إليها العقل السياسي الوطني اليوم والعقم الذي صار إليه بحيث بات عاجزا عن التوصيف فضلا عن الشرح والتشريح على شاكلة ما كتبه فرحات عباس الذي هو خير من كتب عما بين الثورة التحرير وثورة التعددية أي دولة الاستقلال المصادر.
كاتب جزائري