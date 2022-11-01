براءتهم تديننا

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حكم البراءة لمعتقلين قضوا شهورا طويلة في الحبس المؤقت امتحان أخلاقي لمحترفي السياسة الذين يخترعون العبارات الجوفاء لإنكار وجود معتقلي رأي في الجزائر , وهو أيضا مساءلة جدية لكل أولئك الذين شككوا في براءة هؤلاء المظلومين وغيرهم ممن يقضون أياما لا تعوض من أعمارهم في سجون ما كان لهم أن يدخلوها.

كيف يحدث هذا ويتكرر وهؤلاء الذين يحملون صفة « مثقف » يلتزمون الصمت ومثلهم جحافل من أساتذة القانون ومحترفي المحاماة لا يجرؤون على فتح نقاش حول وضع القضاء وحال الحقوق والحريات المكرسة في النصوص القانونية المعتمدة.

الصمت حيال ما يجري علامة إفلاس أخلاقي يضاف إلى قائمة طويلة من المصائب تفرض أسئلة جدية حول جدارتنا بالكرامة والحرية.