تداعيات رواية “هوارية” الاستدارة الخطيرة للنقاش الثقافي في الجزائر

Jul 17, 2024
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بشير عمري
فجأة ومن دون سابق إنذار وجد الجزائريون أنفسهم في قلب جدل ثقافي وأدبي ساخن بطلته رواية توجت بجائزة مسابقة آسيا جبار السنوية، للكاتبة إنعام بيوض بعنوان “هوارية” انقسم حولها من قرأوها بين رافض أخلاقيا لقاموسها العامي الموصف بالبذيء والمتعدي على الأعراف والقيم المجتمعية وبين مؤيد معتبرا البذاءة تلك كامنة في الواقع مصدر الهام وايحاء في ابداع الكاتبة، فحمى وطيس النقاش واستحال، لا سيما في الفضاء الأزرق، إلى “معركة أهلية” حول أهلية انتساب الرواية والروائية إلى أدب الأمة من عدمه، لتحضر السياسة والايديولوجيا وذاكرة حروب الدين السابقة كحطب للجدال والسجال، ما جعل السؤال الجوهري يبسط بقوته، هل لا يزال حقا ما الذي ايقظ في الجزائريين مجددا معارك الذات على حساب منطق الحرية في التعاطي مع قضاياه الحساسة؟
ثمة في بادئ الامر ضرورة للاتفاق على أن مثل هكذا نقشات وجدالات تفجرها عملية إبداعية، تخلخل منظومة القيم سواء بجرأة أسئلتها أو بقوة وصفها للواقع من خلال استخدام القاموس الاجتماعي وعنف وعفن ما يحمله أحيانا من مفردات وعبارات تتعدى بها حدود الدائرة القيمية للمجتمع – مثل هذه النقاشات – تتيح لهذا المجتمع إعادة اكتشاف نفسه بنفسه، فهي بالتالي تغدو باروميتر مميز وحيوي لقياس مدى ما حققه الافراد والعصب والنخب من تطور على مستوى الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية.
وهكذا جاءت رواية “هوارية” لصاحبتها إنعام بيوض لتؤدي تلقائيا هذا الدور الباروميتري، كاشفة عن أن ما يمكن نعته جزافا بالنقاش الوطني في مختلف مجالاته وآفاقه، لا يزال خطه دائري مغلق أي يرتجع حتما ودوما على بدايته، وأن نخب الابداع والتلقي على حد سواء، لا تزال على نهج قناعاتها الأولى سابحة وسائحة في أسلوبها المتبعثر المشتت المتناثر وكل في فلك يسبحون، وكأنما رحى سنوات الجمر لم تنفع في انارة مساحات الظلمة الوطنية التي وقع فيها الضمير الجمعي وكلف الأمة أثقالا من الخسائر بسبب تزمت الجميع لأوزاره وآثامه.
ولعل أهم ما يمكن قراءته مما رصده وقاسه باروميتر “هوارية” للكاتبة الجزائرية إنعام بيوض، هو قيمة الحرية وطبيعة تطورها في المجتمع النخبي الجزائري، إذ على الرغم من الفواتير الثقيلة التي قدمتها الأمة الجزائرية عبر التاريخ من أجل الحرية، حرية الانسان وحرية الجماعة، إلا أنها تظل الأكثر بطأ في سياق التطور الشامل للمجتمع، من عناصر الحياة الحيوية الأخرى، ولا ندري إن كان الامر عائد بالضرورة إلى عادة العقل الجمعي في تهميش مثل هكذا قضايا تتصل رأسا بالمفاهيم الفوقية وليس الافقية في سلم الأولويات الاجتماعية، وبالتالي يمكن اعتبار ذلك ذا دلالة واضحة لاستمرار وعتو حالة الفشل الدائم في انتاج مجتمع مدني وسياسي قوي؟
أم أن الأمر يتعلق بإرادة نخبية في رفض أي توجه كان يصطدم بقناعتها ومرجعيتها الفكرية والأيديولوجية التي تأسست عليها أول مرة، حتى وإن اقتضي الحال في ذلك الدوس على مبدأ مطلق الحرية الفكرية والابداعية رفضا أو قبولا؟
فإذن لا يزال مفهوم الحرية بحسب ما بدر من ردود فعل في فضاء التلقي لرواية “هورية” هشا على مستوى النخبة، حيث تلاسن وبشكل مستفز المختلفون من أكاديميين وكتاب ومبدعين حول مضمون الرواية، إلى حد أن نفى بعضهم عن بعض صفة المثقف والنسبة للنخبة، انطلاقا من تعريف كل منهما للحرية تحديدا أو تمديدا أو تقييدا، وصل بهم الامر إلى حج التنابز والتغامز عبر الحاق بعضهم البعض إلى الفرق المتطرفة، داعش والجامية بالنسبة لتيار لا أخلاق في الابداع والاستلاب والتغريب والتخريب بالنسبة لتيار أخلقة الابداع وضبط النصوص وفق منظومة القيم الاجتماعية.
فالمشهد والحال هذه، بقتامته إنما يوضح بجلاء ونقاء فشل المرحلة الاجتماعية والسياسية ، التي تلت انهيار سلم قيم ومواثيق مشروع دولة الاستقلال، أي فترة الانفتاح التي ارتجى الجزائريون من خلالها الانتقال بالمجتمع من منظومة دوغمائية احترست بنفسها من الشعب بزعمها توالي حراسة قيمه وثوابته، تلك الفترة التي حرصنها على تسميتها ونعتها “بالتعددية الأولى” والتي لم تدم أكثر من ثلاث سنوات 1989-1992 إلا أنها تميزت بقوة الخروج من شرنقة الأحادية الكاتمة على الانفاس، ومن كهفها المظلم، ليكتشف الجزائريون ألوان نفكيرهم وأحلامهم المختلفة والمتعددة، فصاروا إلى نقاشات جديدة وعميقة حول تلكم الألوان والاحلام يتلاومون، يتعاتبون، يتدافعون أحيانا بتجاوز مخيف للأطر الأخلاقية والقانونية لأدب الاختلاف، لكن كان يحدث ذلك بدافع من الرغبة في تكسير القالب الأحادي الخانق وتكريس للحرية التي كانت ستسمو في واقعها وتنمو في خطابها وتستوي على عودها فيما لو استكملت التعددية الأولى مسارها الطبيعي.
واليوم ها نحن نعود على بدء ظننا أنفسنا أننا تجاوزناه بما وعيناه من ويلات الرفض البيني للأخر والفرض للذات في سوق المشاريع الفكرية والسياسية، على ما كان يكتنفها من علات وعورات، فالتيار “القطائعي” الذي يعتقد بأن الأصول والقيم ما هي إلا مطبات ومثبطات لكل تقدم، أفصح عن استمرار حضوره الأول في المشهد الثقافي للبلاد لا يحيد عن سالف سلوكه قيد أنملة.
وبالمقابل بدا التيار “القطيعي” الذي لا يملك من مبررات الوجود وعناصر البقاء في باحة النقاش غير الدفاع عن الأصول والقيم المجتمعية، وترسيخ فكرة أن أي دعوة غير دعوته ستكون الهوية في مطلق ثوابتها هي المستهدفة، وبالتالي سينفرط العقد الوطني بانفراط عناصر تلكم الهوية التي يحددها تراتبيا وعدديا هو وفق خلفيته وأطره الايديولوجية والعقائدية.
فالارتهان المستمر لنزاعات استقطابية فوقية نخبية لا تزال تبقي المجتمع خارج دائرة الحرية والإرادة في رسم لطريق الذي يتوجب أن يسلكه كأفراد وجماعات، طالما أن إرادة الفرض والرفض لا تزال تلكم النخب ممسكة بها في عملية الاختيار والتلقي كأساس لتجديد الوعي.
كاتب سياسي جزائري