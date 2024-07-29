علاقة السياسي بالتقني في مشروع التحول الوطني بالجزائر

Jul 25, 2024
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بشير عمري
قطعا ليس ثمة أصعب ما صاحب التحولات السياسية في الجزائر، أكثر من أزمة تسويات الوضعيات والتحيين السياسي داخل البنى الصلبة للمؤسسات الفاعلة في العملية السياسية للبلد، بدء من السلطة ذاتها، مرورا، بالأحزاب الفعلية منها والصورية وصولا إلى الشخصيات والكفاءات التقنية التي سعت جاهدة على مدار فترة الانفتاح السياسي الذي تلا أحداث أكتوبر 1988، إلى أن تكون ذات قدرة على التأثير في المشهد باكتساب شيء من قوة الواقع داخل واقع قوة غير مضبوطة على نسق تنافسي بشكل من الاشكال.
لكن أهم ما برز في فترة ما بعد انهيار المشروع الوطني لدولة الاستقلال، بوهج خطابها التاريخي وألق أيديولوجيتها الوطنية وتألق قادتها الكاريزماتي، هو ذلك الفراغ المهول في الوسط الشعبي، من جهة، ومن جهة أخرى عدم القدرة على إدارة الشأن العام بمعزل عن الكفاءات من خارج البنية أو الدائرة السياسية القديمة تلك، في مقابل حالة الانفصال التام التي صارت الكفاءات والقدرات الجديدة تتبناها حيال المنظومة السلطوية القديمة وإصرارها على أن تذوب كل القدرات في مشروعها ورؤيتها الخاصة مهما كانت خاطئة.
هذا الموقف أفضى إلى بروز حالة من العبث التاريخي الذي لا يمكن أن تركب عليه أي من النماذج البنائية للدولة في شكلها الحديث، بمعنى لا يمكن لمسعى الانتقال السياسي أن يتحقق إذا ما لم تتداعى الأطراف إلى خصوصية التحولات الاجتماعية المرتبطة بالوعي السياسي وتراكماته باعتباره ناجم عن تجربة ما من الممارسة السياسية والاجتماعية ومؤسس بالتالي على تداعياتها.
من هنا تبين لنا أن الأمر يتعلق بالأخص بحالة من ضرورة التسوية الحتمية لوضعية كل طرف مع ذاته بما ينسجم مع ما حدث من تغيرات عميقة في وعي المجتمع، وقابليته من عدمها في الاستمرار على كلاسيكية نسق التأسيس الوطني الأول الذي ولا شك كان قد وصل إلى نهايته وفق كل الابعاد والشروط والحتميات.
فالكفاءات التي هي من خارج النسق القديم ومنظومته وخطابه، بدت غير قادرة على أن تسهم بما اقترحته من أفكار ومشاريع صاغت تفاصيلها من واقع خيالها السياسي ومقدرتها العلمية ونقدها النظري لواقع المشروع القديم وما سببه فشله الذريع من سلسلة أزمات وانكسارات أخرت المجتمع والدولة كثيرا.
سبب هاته الصعوبة التي واجهتها هاته الكفاءات، مثل بين بيتور، فرحات آيت علي، عبد الرحمن حاج ناصر وغيرها من الأطر الاقتصادية والسياسية المستقلة، أو ذات رؤى ما فوق أيديولوجية، هو أنها وجدت نفسها داخل منظومة تعاني من عدم قدرتها وربما عدم استعدادها حتى، على تسوية أمورها مع نفسها على مستويي المسار والنشأة، ولعل ذلك ما نقض مشروع الانتقال الديمقراطية لفترة التعددية الأولى 1989-1992 كون الصراع الداخلي حول إرادة الانتقال (من الأحادية الشاملة إلى التعددية) من عدمها وكذا شاكلتها ظل محموما وغير محسوم إلى الآن.
فالتسوية على مستوى النشأة وما صاحبها من قلاقل واشكالات، لا تزال بعيدة وهذا على الرغم من انقراض أصحابها بحكم البيولوجيا، أي السن، وربما كان هذا العنصر هو اساس الإشكالية، ومنها تجد مبرر استمراريتها وبقائها الرئيس، فالكل يعلم الظروف التاريخية والسياسية التي نشأت فيها المنظومة الحاكمة وما نجم عنها من مشاكل وأسئلة ومساءلات تاريخية لاحقة تتعلق بها هي وظيفيا وبالمجتمع ككل.
أما التسوية على مستوى المسار، فهي ما تعلق بأولويات التحول الحتمي للمنظومة استجابة للتحولات الداخلية والخارجية، إذ وبسبب من ظروف النشأة وما افرزته من شاكلة قيام السلطة تلك، استعصى عليها إيجاد صيغ للتغيير الداخلي، ومن ثمَّ التحول إلى التغيير الخارجي، وكنتيجة لذلك انتقلت أزمتها الداخلية (المنظومة) إلى الخارج (المجتمع) ما أشكل أكثر على العقل الوطني النظر بوضوح في طبيعة الازمة الكبرى التي مست البلاد.
إن هذا العجز في تسوية المنظومة لوضعيتها مع التاريخ وتبعاته، وزيادة على ما سببه لها من مشاكل لا سيما بإزاء الإرادة المجتمعية، حيث أضعف كثيرا من مواقفها وخاصة قدرتها على الاقناع، كان له – العجز – تأثيره الكبير أيضا على مسار اندماج الكفاءات غير المتحزبة والمشتغلة بالسياسة وليس للسياسة على حد تعبير المفكر المغربي الكبير الراحل محمد سبيلا، سعيا منها لبسط مشروعها بمرتكزه الأساس أي الاقتصاد على اعتبار أن هذا الأخير صار محور السياسة والعنصر الحيوي من جملة باقي العناصر في كسب الرهانات والصراعات السياسية الداخلية منها والخارجية.
فما تقترحه هاته الكفاءات، من أبعاد وحلول ومشاريع كبرى تسد حالة العجز الذي اظهرته المنظومة الحاكمة والأحزاب السياسية، هو نابع ولا شك من جدائد الفكر السياسي والاقتصادي والذي يتناقض مع البنية القديمة للمنظومة في ظل، كما أشرنا سالفا، عجز هاته الأخيرة عن تسوية وضعيتها ومشاكلها مع نفسها في التاريخ وبالتالي تبدو المسألة الجزائرية كما لو كانت أمام حالة من الانسداد البنيوي يعوق كل محاولة لحلحة المعضلة الوطنية التي يمتزج فيها التاريخي بالسياسي.
إذن لا يمكن ولا بأي شكل، وفق ما سقناه من تحليل للعلاقة القائمة اليوم بين المنظومة وقدرات المجتمع الجديدة والمتجددة والنازعة عن الخطاب والمشروع الوطني وكذا سياق نشأته وتأسيسه الأولى ومساره الذي يمتد إلى اليوم – لا يمكن – انتظار تغيير قد يحدث على مستوى النهج العام في إدارة البلاد، وتبقى بالتالي، مساحات الفارغ القاتلة بين البنى السياسية الاجتماعية على وضع حالها الأول، طالما أن حتمية تسويات الإشكاليات مع الذات تظلها مغيبة لدى كل الاطراف على الأقل على المديين القصير والمتوسط.
كاتب سياسي جزائري