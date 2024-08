Salim Metref

Ces larmes de notre championne valent tout l’or du monde. Elles démontrent si besoin est et dans le prolongement de la rage exprimée sur le ring, après une belle victoire sur une performante boxeuse hongroise, que l’honneur est sauf et que les gants même lorsqu’ils peuvent faire parfois très mal ont répondu à ceux qui voulaient l’empêcher d’aller de l’avant et de stopper une consécration annoncée. Décidément tout est exploité pour essayer, toujours sans succès, de nuire à ce pays continent.

Une rage contenue par Imane le temps d’une campagne orchestrée par d’irréductibles jaloux qui en dit long sur l’infâme commis à l’encontre de notre athlète qui tout au long d’une brillante carrière n’a jamais démérité même lorsque des faux-jetons, issus de medias et d’instances sportives, l’ont privé sous de fallacieux prétextes d’une incontestable victoire aux derniers championnats du monde de boxe.

Tous se sont ligués contre notre Imane. Journalistes, bloggeurs et autres personnes agissantes d’instances sportives ou d’officines qui décidément, la rancœur et la jalousie aidant, n’arrêteront jamais de coller aux baskets de l’Algérie. Même les plus inattendus étaient là et ont donné de la voix. Le loser Trump, la Meloni dans tous ses états ou Musk, cet homme au visage glacial et sans signe d’humanité, se sont exprimés en confondant enceinte sportive et tribune politique, pour ne pas dire tribunal, pour faire de la politique politicienne ou du show.

Oui les larmes de Imane valent tout l’or du monde et valent en tous les cas toutes les médailles d’or qui seront attribuées aux jeux de Paris.

Le mental est toujours d’acier et la rage de vaincre toujours présente. Après surtout l’électrochoc produit par le soutien indéfectible de tout un peuple de tout cœur avec sa championne et aussi le communique du CIO qui fait honneur à cette instance sportive internationale et qui lui aussi est venu mettre les pendules à l’heure et sonner la fin de la recréation.

Oui, les larmes de Imane valent déjà tout l’or du monde.