Les crimes du Troisième Reich ne sont pas restés impunis.

Salim METREF

Pour juger les crimes commis contre le peuple palestinien par l’entité sioniste et ses principaux dirigeant dont Benjamin Netanyahou, criminel de guerre qui continue de vomir sur le droit international et de nier le droit à la vie de milliers d’enfants et de nourrissons palestiniens, un célèbre journaliste et responsable de presse algérien a bien eu raison de plaider, dans l’un de ses articles les plus récents, pour la mise en place d’un tribunal international comme celui de Nuremberg qui a jugé ceux qui ont pensé et exécuté le projet d’extermination des juifs et de liquidation physique de millions de personnes qui se sont opposées au Nazisme et l’ont combattu.

Aujourd’hui il y a bien un projet étudié et pensé dans ses moindres détails d’extermination physique et de liquidation du peuple palestinien.

L’exil, les errements et la déportation issus de la Nekba de 1948 n’ont pas suffi, il aura fallu Deir Yacine, Sabra et Chatila et d’autres massacres collectifs. D’autres éléments, pensés et réfléchis, ont été également mis à exécution. Apres le déplacement de populations, les massacres commis dans les camps de réfugiés, la liquidation de toute l’infrastructure palestinienne a été exécutée rendant ainsi toute possibilité de vie inexistante pour ceux qui survivent encore à l’extermination de masse et à la famine.

Le patrimoine immatériel palestinien a suivi et été lui aussi pris en compte puisque il est la preuve irréfutable de l’existence d’un peuple et d’une culture sur les terres spoliées par l’entité sioniste.

Ces étapes n’ont pas suffi. L’acte commis par le Hamas le 7 Octobre 2023 a servi de prétexte pour amputer l’histoire des sévices infligés depuis 1948 aux populations civiles palestiniennes et pour conditionner, sans succès et malgré toute l’armada politico-médiatique mise en place, une opinion internationale qui ouvre de plus en plus les yeux sur la réalité de l’enjeu des évènements génocidaires en cours à Gaza commis dans le silence assourdissant des dirigeants occidentaux.

Le projet d’extermination du peuple palestinien comporte également une autre étape, minutieusement pensée elle-aussi et actuellement en cours d’exécution, l’extermination des nourrissons et des enfants en encourageant, après l’intensification des bombardements des lieux que ces derniers fréquentent, la prolifération des maladies et des épidémies qui réduisent à néant leurs chances de survie.

Un autre élément, également pensé et réfléchi, est la liquidation de ces dizaines de milliers de femmes palestiniennes pour qu’elles cessent d’enfanter malgré la fureur des bombes et de continuer de mettre au monde ceux et celles qui inéluctablement continueront la lutte pour ne pas

disparaitre, continuer d’exister et recouvrer les droits légitimes du peuple palestinien.

Bien sûr, ici et là, se manifestent de la compassion, des regrets exprimés du bout des lèvres dans un contexte politique occidental et Etats-Unien baignant dans le mensonge, l’hypocrisie et surtout la complicité, par la fourniture intensive d’armes et de munitions, de génocide. Qui peut croire encore aux gesticulations et à l’agitation de l’administration des Etats-Unis qui continue de mentir pour juste gagner du temps et donner du temps aux dirigeants sionistes pour finir le boulot……

Des voix encore sincères, peu nombreuses certes, continuent cependant de s’exprimer.

Rony Brauman, médecin et l’un des fondateurs de Médecins sans frontières, s’exprimant à propos du génocide du peuple palestinien, celui perpétré contre les populations civiles de Gaza et celui actuellement en gestation contre celles de Cisjordanie, s’est demandé si l’entité sioniste ne constituait pas désormais le vrai danger et un danger mortel pour la communauté juive dans le monde.

L’histoire nous enseigne et nous renseigne que cette entité a déjà, par le passé, organisé et inspiré de nombreux actes qualifiés d’antisémites commis contre des lieux de culte juifs pour conditionner encore plus la communauté juive dans le monde et l’inciter à un soutien inconditionnel et permanent de l’entité sioniste et des crimes récurrents qu’elle commet depuis 1948 dont celui en cours, dument qualifié de génocide par les juridictions internationales.

De nombreux Juifs notamment ceux qui ont survécu aux camps de concentrations nazis ont essayé d’agir en femmes et en hommes libres en critiquant les dirigeants sionistes et les crimes qu’ils commettent allant parfois jusqu’à, pour un certain nombre d’entre eux, contester la légitimité de l’existence de cette entité. Soulignons, par exemple et à ce propos, les questionnements légitimes et pertinents de l’historienne Sophie Bessis et d’autres intellectuels juifs qui n’hésitent pas à rappeler que cette entité sioniste a été créée par de sinistres personnes venues d’ailleurs et qui n’ont rien à voir avec les Juifs qui vivaient en paix avec les Musulmans et les chrétiens. Ces personnes ont chassé les populations autochtones qui y ont toujours vécu et ont confisqué leurs terres. Ces sionistes historiques fondateurs de l’entité sioniste ont commis le premier crime contre les palestiniens, la tragique Nebka avec les encouragements, le consentement et à l’instigation de gouvernements occidentaux, anti sémites virulents, qui ne voulaient plus de ces populations chez eux et qui par mauvaise conscience ont trouvé la solution du foyer national Juif qui s’est substitué à l’historique foyer légitime national palestinien.

Le mythe de l’anti sémitisme qui a été instrumentalisé à satiété commence lui aussi à se déconstruire et beaucoup d’éléments démontrent véritablement que l’entité sioniste empêche la coexistence pacifique de la communauté juive avec les autres communautés humaines.

Ici de ce côté-ci de la Méditerranée, un homme de confession juive qui aima profondément l’Algérie émis un jour le vœu d’y être enterré. Sur cette terre bénie d’Allah, il repose en paix désormais. Dans l’opinion, la décantation et la distinction ont eu lieu depuis longtemps. Tout le reste n’est qu’opportunisme politique et le génocide du peuple Palestinien ne doit en aucun cas rester impuni. Les crimes contre l’humanité commis par les dirigeants sionistes et Netanyahou notamment ne font pas exception. Ces derniers doivent être jugés et punis par une instance, à l’image de celle de Nuremberg créée pour juger 24 des principaux responsables du Troisième Reich pour complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.