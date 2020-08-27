Sauvons ZEFZAFI, détenu politique marocain.

Par
Rédaction LQA
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Gepostet von Ahmed Zefzafi am Montag, 24. August 2020
Nacer Azerzafi se meurt à petit feu dans la prison de Fes. Son père lance un appel de détresse pour le sauver. Sa mort serait programmée par les tenants d’un système judiciaire répressif : https://www.facebook.com/100001498699730/posts/3427801007279822/

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