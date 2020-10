نـداء إلى الشعب الجزائري Appel au peuple algérien

نحن نقترب من ذكرى الفاتح من نوفمبر 1954، ذكرى اندلاع ثورة التحرير، وهذا تاريخ ذو دلالة رمزية يستحق من كل قوى الحراك والثورة أن تستعد له للاحتفال به بما يليق به، وليس أنسب للاحتفال به من اجتماع وتوحد أبناء حراك 22 فبراير 2019 مجددا على مبادئ تلك الثورة العظيمة، واستلهام روح الكفاح الذي خاضه الشعب الجزائري من أجل تحرير البلاد واستعادة السيادة الوطنية.

أيها الجزائريون؛

إنّ الجزائر تعيش اليوم مرحلة فارقة ولحظة حاسمة من تاريخها إما مصالحة وحرية أو استمرار وعبودية، إما دولة الحق والعدل والقانون أو دولة الفساد والاستبداد والاستعباد.

أيّها الجزائريون؛

إنّ ذكرى الفاتح من نوفمبر هي مناسبة لاستملاك الأحداث التاريخية لا سيما المحطات المضيئة منه

كما هي فرصة للتصدي لمحاولة النظام البائس طمس معالم تاريخنا المجيد وتزييفه بتنظيمه استفتاء ضد سيرورة التاريخ وضد إرادة الشعب.. فعلى الشعب التصدي لهكذا مناورة تهدف إلى فرض شروط مسار انتحاري لا يؤدي في نهاية المطاف سوى إلى إطالة عمر النظام الاستبدادي الفاسد.

أيّها الجزائريون؛

إنّ تكلفة الثورة هي أقل بكثير من تكلفة السكوت على الظلم والركون إلى الذل، لذلك فليس لنا من خيار سوى مواصلة العمل بكافة الوسائل السلمية وشتى الطرق المتاحة من أجل استعادة حق الشعب في تقرير مصيره وتحقيق سيادته في اختيار حكامه.

فليكن الفاتح من نوفمبر 2020 – الذي تريد السلطة القائمة تلطيخه وتوظيفه من أجل إدامة النظام – يوما للتعبئة الشعبية الهائلة واستعادة هذا اليوم التاريخي من أجل بث دفع جديد للثورة الشعبية وكذا لأجل تحقيق مطالب الشعب في التغيير الجذري للنظام وإرساء دولة القانون.

في 28 أكتوبر 2020

الموقعون:

(صلاح الدين سيدهم (الجزائر) دوادي بورمان (سطيف

(محفوظ بدروني (الجزائر) محمد ميدون (البليدة

(مصطفى عطوي (بومرداس) علي بستي (الشلف

(الياس سي شايب (الجزائر) لطفي علاّم (الجزائر

(الشيخ موفق (بوسعادة) عثمان بن زاغو (باريس

(وسيلة بلطرش (قسنطينة) صليحة شاكير (بوسعادة

(بوعلام بوديسة (الجزائر) نبيلة بازة ( بوسعادة

(سليمان حميطوش (الجزائر) بدرالدين قرفة (الطارف

(فؤاد دليسي (الجزائر) جمعة عاشور (عنابة

(مريم مهدي (بجاية) حسين جيدل (باريس

(سمير بلعطش (باريس) عبد الكريم البشير (الشلف

(حاج اسماعين محمد (غليزان) عادل عبد جبار (منتريال كندا

(تشكرابي حمو د(بومرداس

_______________________________________________________

Appel au peuple algérien

Notre pays fêtera dans quelques jours le 66e anniversaire du 1er novembre 54. Une date symbolique qui mérite de la part de toutes les forces du changement au sein du Harak et de la Révolution d’être fêtée comme il se doit et de lui accorder tout l’intérêt qu’elle mérite. C’est l’occasion de rassembler et d’unir toutes les volontés issues du mouvement du 22 février 2019 sur la base des principes de notre glorieuse révolution et de s’inspirer de son esprit de lutte qui a permis au peuple algérien de libérer le pays et de restaurer la souveraineté nationale.

Cher(e)s compatriotes,

L’Algérie traverse aujourd’hui une étape déterminante et un moment décisif de son histoire. Elle est face à deux choix : soit la réconciliation et la liberté ou le statu quo et l’oppression, soit un Etat de Droit, ou un Etat miné par la corruption, la tyrannie et l’assujettissement.

Cher(e)s compatriotes,

Cet anniversaire est l’occasion de nous remémorer ses évènements historiques et en particulier ses périodes glorieuses, tout comme c’est l’occasion de faire face fermement à la misérable tentative du régime de gommer nos repères historiques et de falsifier cet événement en organisant un référendum contre le cours de l’Histoire et contre la volonté du Peuple. Il est de notre devoir de nous opposer à cette manœuvre qui vise à imposer les conditions d’un processus suicidaire qui ne fera finalement que prolonger la vie d’un régime totalitaire et corrompu.

Cher(e)s compatriotes,

Le coût de la Révolution pacifique est beaucoup moindre que le coût du silence devant l’injustice, la soumission et l’humiliation. Et nous n’avons pour cela, pas d’autre choix que de poursuivre notre lutte pacifique afin d’arracher le droit à l’autodétermination de notre peuple et à exercer sa pleine souveraineté dans le choix de ses représentants.

Que le 1er novembre 2020, que le pouvoir voudrait honteusement souiller et instrumentaliser pour pérenniser le système, soit une journée de mobilisation populaire massive et de réappropriation de cette date historique, afin d’insuffler un nouvel élan à la Révolution pacifique et de faire aboutir l’exigence populaire du changement radical du système et de l’instauration d’un Etat de Droit.

28 octobre 2020

Signataires :



Salah-Eddine SIDHOUM (Alger).

Badreddine GUERFA (El-Tarf)

Mahfoud BEDROUNI (Alger).

Djamaa ACHOUR (Annaba).

Mustapha ATOUI (Boumerdès).

Hocine DJIDEL (Paris).

Liesse SI CHAIB (Alger).

Abdelkrim EL-BACHIR (Chlef).

Cheikh MOUFFOK (Bou Saada).

Douadi BOUREMANI (Sétif).

Ouassila BENLATRACHE (Constantine).

Mohamed MIDOUN (Blida).

Boualem BOUDISSA (Alger).

Ali BECETTI (Chlef).

Slimane HAMITOUCHE (Alger).

Lotfi ALLAM (Alger).

Fouad DELICI (Alger).

Othmane BENZAGHOU (Paris).

Meryem MEHDI (Bejaïa).

Nabila BAZA (Bou Saada).

Samir BELATACHE (Paris).

Hamoud TCHAKRABI (Boumerdés).

Saliha CHAKIR (Bou Saada).

Adel Abdel DJEBBAR (Montreal).

Hadj Smain Mohamed. Relizane.