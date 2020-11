Karim TABBOU : رسالة مفتوحة للرئيس مكرون Lettre ouverte au Président Macron.

سيدي الرئيس،

أعتذر عن خرق الممارسة الدبلوماسية من خلال مخاطبتك مباشرة من خلال هذه الرسالة. أنا أفعل ذلك لسبب بسيط: تعليقاتك حول الجزائر في المقابلة التي قدمتها لصحيفة

« Jeune Afrique » لا تتركني غير مبال ؛ إنهم لا يبرهنون فقط على أن الموقف الرسمي لفرنسا فيما يتعلق بالجزائر لم يتغير ، بل أكثر من ذلك ، يؤكدون مجددًا على الارتباط العميق للسلطات الفرنسية بفكرة أن السلطة الجزائرية لا تزال حليفًا أساسيًا. ومن المفترض أنه الضامن الوحيد لاستقرار الجزائر. وراء هذا الموقف تكمن الفكرة الخبيثة القائلة بأن دول الجنوب بشكل عام والجزائر بشكل خاص قريبة في متناول اليد ، وهشة سياسياً وغير صالحة للديمقراطية. بالنسبة لفرنسا ، فإن أنظمة الجنوب موجودة فقط لتعمل كبؤر استيطانية ومقاولين من الباطن. لهذه الأسباب المرتبطة بالدفاع عن المصالح الإستراتيجية لفرنسا على وجه التحديد ، تواصل ، سيدي الرئيس ، تقديم دعمك غير المشروط ، في تحد لجميع قيم العدالة والحرية والديمقراطية التي تعلنها. أنظمة تتمثل خصائصها في التلاعب بالاقتراع العام والقمع كنظام حكم والفساد كوسيلة للشرعية السياسية.

سيدي الرئيس،

يجب ألا تتجاهل أن الرأي العام الجزائري يدرك جيدًا أنه طالما أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تنجح في الهروب من هذا المنطق العنيد لشبكات المصالح والتأثير ، فإن آمال التهدئة والتأثير ستبقى الثقة المتبادلة رغبات بسيطة. بما أننا لا نتوقع أي دعم منك ، فإن امتناعك عن التصويت سيكون مفهوماً أخلاقياً للشعب الجزائري. من ناحية أخرى ، فإن دعمك الظاهر للنظام الجزائري ، وهو أحد أكثر الأنظمة التي تقتل الحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​، يكشف عن سوء نيتك ونفاقك السياسي. إن دعمكم لما يسمى بعملية « الانتقال » الحالية هو استهزاء لا يطاق لجميع أولئك المواطنين الذين عانوا في أجسادهم من أخطر أشكال الظلم والتعسف الأشد. لتعبيرهم عن آرائهم ، وجد الطلاب الشباب والمعلمون والأطباء والمواطنون العاديون أنفسهم يتعرضون لمقاضاة مسيئة بل وسجن. ما تعتبره عملية انتقال هو في الحقيقة مجرد ثورة مضادة ملهمة تم تنفيذها لمنع الجزائريين من الحصول على حقهم في تقرير المصير. لا يمكنك تجاهل هذه التجمعات التي هتف خلالها ملايين الجزائريين « الشعب يريد الاستقلال » ، في كل المدن الجزائرية والعواصم الغربية وخاصة ساحة الجمهورية في باريس. إن هذا الدعم لنظام يرفضه الجزائريون ليس فقط إهانة لإرادة الشعب ، بل هو أكثر من ذلك ، معارضة مؤكدة لهذا « الجزائر في حالة تحرك » التي يقوم بها حراك سلمي وموحد وتاريخي. حراك أثبت فيه الشعب الجزائري تمسكه الراسخ بالقتال السلمي وجذوره غير المتوقعة في القيم الديمقراطية ، على الرغم من الصدمات العميقة والإصابات الخطيرة التي سببتها عقود من العنف. يوجد جوهر الديمقراطية في الحريات الفردية والجماعية للمواطنين. هذه الحرية هي التي تولد الديناميكيات التي تولد الأمل والتغيير.

سيدي الرئيس،

سيتذكر التاريخ أنه في لحظة ثمينة في حياة أمتنا المنكوبة ، لحظة حاسمة ظهر فيها الأمل وبدأت الآفاق في الظهور للشباب الجزائري المتلهف للحياة والسعادة ، اخترتم عالم الأعمال من خلال التوحيد دون خجل مع نظام يوفر العنف والإقصاء والحزن. أخيرًا ، موقفك ليس بعيدًا عن موقف أسلافك. نضع في اعتبارنا ، بمرارة وتمرد ، الملاحظات المهينة التي أدلى بها فرانسوا هولاند خلال إحدى زياراته إلى الجزائر وأمام بوتفليقة الخامل وغير المسموع ، التي فاجأت حتى الشعب الجزائري ، الذي هاجم بلا خجل « أنه لم يفعل » « لم يلتق قط رئيسًا بهذه الحماسة الفكرية ». لم يعد لدينا أي أوهام حول طبيعة وقوة الروابط التي تربط بعض كبار المسؤولين الفرنسيين بالنظام الجزائري. ومع ذلك ، فإننا نحيط علما بقرارك بالتخلي عن الالتزامات التي قطعتها بنفسك خلال حملتك الانتخابية. قبل تنصيبكم ، أعلتم لصحيفة « Jeune Afrique » الصادرة في 14 أبريل 2017 ، أنك ستعمل على إقامة شراكة إستراتيجية تقوم على الحرية والمسؤولية. استعدت كلامك بالكامل ، فأعلنت: « يجب أن نقيم شراكة استراتيجية بين النقابات (الأفريقية والأوروبية) تجدد بالكامل السياسات القائمة ، للخروج من منطق الإحسان أو المحسوبية … ؛ منذ الأسابيع الأولى من ولايتي ، سأبدأ في سياسة جديدة تقوم على الحرية والمسؤولية. بادئ ذي بدء ، أريد أن أتصرف بشفافية ، بعيدًا عن شبكات التواطؤ الفرنسي الأفريقي والتأثيرات التجارية … بهذه الروح ، أريد الاعتماد على القوى الأفريقية والمثقفين والمنظمات غير الحكومية والشركات والشتات …. « . اليوم تم إيقاف الأقنعة! إن الاستمرار في الاقتراب من العبث بالاعتقاد بأنك تستطيع أن تجد المعنى يصبح هراء. باسم أي قيمة ، أي أخلاق وأي مبدأ ديمقراطي ، هل يمكنك تبرير ضمانك لقوة متعجرفة تسجن الصحفيين وتنتهك الحريات العامة وتخضع العدالة لإملاءاتها. يجدر التذكير بأن الشجاعة حسب جان جوريس: « البحث عن الحقيقة والتحدث بها ؛ ليس الخضوع لقانون الكذب المنتصر الذي يمر ولا يتردد ، من أرواحنا وأفواهنا وأيدينا إلى التصفيق الحمقى والصيحات المتعصبة. « .

من ناحية أخرى ، من المفيد جدًا تذكيرك بأن هذه الجملة الجميلة تم نطقها خلال خطاب أمام الشباب عام 1903. سيدي الرئيس، إن دعمك لرئيس الدولة عبد المجيد تبون هو في الواقع مجرد تدخل في الجدل الداخلي في الجزائر. إنه تأثير مباشر في الصراعات السرية التي تتعارض مع مختلف عشائر السلطة. المعارك التي لم تمنع فقط عمليات التحول الديمقراطي كما يدعي الناس ، ولكنها أيضًا تخاطر برهن مستقبل أجيال بأكملها. يجب أن تعلم جيدًا أنه لا أحد ولا الآخر سيكون قادرًا على إعاقة أو تأجيل استعادة السيادة من قبل الشعب الجزائري إلى أجل غير مسمى. نذكركم أن أحد المطالب الرئيسية للحراك هو إخراج بلادنا من صراع العشائر وإشراكها في منظور ديمقراطي. لم يعد الجزائريون يريدون أي ارتباط ، لا مع الشرق أو الغرب ، أو في أي مكان آخر توجد فيه شبكات من جميع الأنواع. إنهم يريدون بناء جزائر جزائرية منفتحة ، تتجه نحو الحداثة وتندمج في وحدة مغاربية ديمقراطية وموحدة. مع نعمة واحترام لذكرى مليون ونصف من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لكي تعيش الجزائر المستقلة واحترامًا أيضًا لكل أولئك الذين كرسوا حياتهم حتى يتمكن الجزائريون من الاستمتاع من امتلاء مواطنته احذروا كل تدخل وتدخل في شؤوننا. يتعلق احترام الديمقراطية أيضًا وقبل كل شيء بترك إرادة الشعوب ومصائرها تتشكل من خلال ديناميكياتها الخاصة.

كل تحياتي

كريم تبو معارض سياسي جزائري

الجزائر العاصمة ، 23 نوفمبر 2020



___________________________________________________________________________________________________



Monsieur le Président ;

Excusez-moi de rompre les usages diplomatiques en m’adressant directement à vous par le biais de cette lettre. Je le fais pour une raison simple : vos propos sur l’Algérie dans l’entretien que vous avez accordé au journal « Jeune Afrique » ne me laisse guère indifférent ; non seulement ils démontrent que la position officielle de la France à l’égard de l’Algérie est restée inchangée, mais plus encore, ils réaffirment l’attachement viscéral des autorités françaises à l’idée que le pouvoir algérien reste et demeure un allié incontournable et prétendument seul garant de la stabilité de l’Algérie.

Derrière cette position se cache de façon pernicieuse l’idée que les pays du Sud en général et l’Algérie en particulier sont à portée de main, politiquement vulnérables et inaptes à la démocratie. Pour la France, les régimes du Sud ne sont là que pour servir de postes avancés et de sous-traitants. Justement c’est pour ces raisons liées à la défense des intérêts stratégiques de la France, que vous continuez, Monsieur le Président, au mépris de toutes les valeurs de justice, de liberté et de démocratie que vous proclamez, d’apporter votre inconditionnel soutien aux régimes dont les caractéristiques sont la manipulation du suffrage universel, la répression comme système de gouvernance et la corruption comme moyen de légitimation politique.

Monsieur le Président ;

Vous ne devez pas ignorer que l’opinion publique algérienne a bien conscience que tant que les relations algéro-françaises n’arriveront pas à se soustraire de cette implacable logique de réseaux d’intérêt et d’influence, les espoirs d’un apaisement et d’une confiance mutuels resteront de simples vœux. Dans la mesure où nous n’attendons aucun soutien de votre part, votre abstention aurait été moralement compréhensible pour le peuple algérien. Par contre votre appui affiché pour le régime algérien, un des plus liberticides de la Méditerranée, dévoile votre mauvaise foi et votre hypocrisie politique.

Votre soutien assumé au processus actuel dit de « transition » est une insupportable moquerie envers tous ces citoyens qui ont subi dans leur chair les plus graves injustices et l’arbitraire le plus abject. Pour avoir exprimé des opinions, de jeunes étudiants, des enseignants, des médecins et de simples citoyens se sont retrouvés abusivement poursuivis en justice, voir même emprisonnés. Ce que vous qualifiez de processus de transition n’est en réalité qu’une contre révolution inspirée et menée afin d’empêcher les Algériennes et les Algériens d’accéder à leur droit à l’autodétermination. Vous ne pouvez ignorer ces rassemblements au cours desquels des millions d’Algériens ont scandé « le peuple veut l’indépendance », dans toutes les villes algériennes, les capitales occidentales et notamment place de la République à Paris. Ce soutien à un régime rejeté par les Algériennes et Algériens, est non seulement une offense à la volonté du peuple, mais plus encore, une opposition affirmée à cette « Algérie en marche » portée par un Hirak pacifique, rassembleur et historique. Un Hirak dans lequel le peuple algérien a prouvé son attachement indéfectible au combat pacifique et son enracinement insoupçonnable dans les valeurs démocratiques, malgré les traumatismes profonds et les graves meurtrissures engendrés par des décennies de violence. L’essence même de la démocratie se trouve dans les libertés individuelles et collectives des citoyens. C’est cette liberté qui suscite des dynamiques génératrices d’espoir et de changement. Monsieur le Président ;L’histoire retiendra qu’à un moment précieux de la vie de notre nation meurtrie, un moment crucial où l’espoir a émergé et les horizons ont commencé à se dégager pour une jeunesse algérienne avide de vie et de bonheur, vous avez choisi le monde des affaires en vous acoquinant honteusement avec un régime pourvoyeur de violence, d’exclusion et de tristesse.

Finalement, votre position n’est pas loin de celles de vos prédécesseurs. Nous gardons en mémoire, avec amertume et révolte, les propos insultants tenus par François Hollande lors de l’une de ses visites à Alger et devant un Bouteflika inerte et inaudible, surprenant même le peuple Algérien, qui asséna sans vergogne « qu’il n’avait jamais rencontré un président d’une telle alacrité intellectuelle ». Nous ne nous faisons plus aucune illusion sur la nature et la puissance des liens qu’entretiennent certains hauts responsables français avec le régime algérien. Toutefois, nous prenons acte de votre décision de renoncer aux engagements que vous aviez vous-même pris lors de votre compagne électorale.

Avant votre investiture, vous avez annoncé au journal « Jeune Afrique » du 14 avril 2017 que vous alliez œuvrer à la mise en place d’un partenariat stratégique basé sur la liberté et la responsabilité. Restituant intégralement vos propos, vous avez déclaré : « Nous devons mettre en place un partenariat stratégique entre les unions (africaine et européenne) qui renouvelle complètement les politiques existantes, pour sortir des logiques de charité ou de clientélisme … ; dès les premières semaines de mon mandat, j’engagerai une nouvelle politique fondée sur la liberté et la responsabilité ; tout d’abord je tiens à agir dans la transparence, loin des réseaux de connivence franco-africains et des influences affairistes …dans cet esprit je veux m’appuyer sur les forces vives africaines, les intellectuels, les ONG, les entreprises, la diaspora…. ».

Aujourd’hui les masques sont bien tombés ! S’obstiner à vous approcher de l’absurde en croyant pouvoir trouver du sens devient un non-sens. Au nom de quelle valeur, quelle morale et quel principe démocratique, pouvez-vous justifier votre caution à un pouvoir arrogant qui emprisonne des journalistes, bafoue les libertés publiques et soumet la justice à son diktat. Il n’est pas inutile de vous rappeler que le courage selon Jean Jaurès : « c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. ».

Par contre, il est plus qu’utile de vous rappeler que cette belle sentence fut prononcée à l’occasion d’un discours à la jeunesse en 1903.

Monsieur le Président ;

Votre soutien au chef de l’État Abdelmadjid TEBBOUNE n’est en réalité qu’une intrusion dans le débat interne à l’Algérie. C’est une implication directe dans les luttes souterraines qui opposent les différents clans du pouvoir. Des batailles qui ont, non seulement bloqué les processus de transition démocratique tels que revendiqués par le peuple, mais qui risquent aussi d’hypothéquer l’avenir de générations entières.

Vous devez bien savoir que ni les uns et ni les autres ne pourront entraver ou différer indéfiniment la reconquête de la souveraineté par le peuple algérien. Nous vous rappelons que l’une des revendications majeures du Hirak est de soustraire notre pays à la lutte des clans et de l’engager sur des perspectives démocratiques. Les Algériens ne veulent plus d’aucun arrimage ni à l’Orient ni à l’Occident et ni à tout autre lieu où se côtoient les réseaux de tout genre. Ils veulent bâtir une Algérie algérienne ouverte, tournée vers la modernité et intégrée dans un ensemble maghrébin démocratique et solidaire.

De grâce et par respect à la mémoire d’un million et demi de CHOUHADAS qui ont sacrifié leurs vies pour que vive l’Algérie indépendante et par respect également à toutes celles et tous ceux qui ont dédié des vies pour que l’algérien puisse jouir de la plénitude de sa citoyenneté, gardez-vous de toute interférence et immiscions dans nos affaires. Le respect de la démocratie c’est aussi et surtout de laisser les volontés et les destins des peuples se forger par leurs propres dynamiques.

Toutes mes salutations

Karim TABBOU, Opposant Politique Algérien

Alger, 23 novembre 2020