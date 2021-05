أوقفوا الحرب المعلنة على الشعب الجزائري!!! Halte à la guerre déclarée contre le peuple Algérien!!!

بيان

أوقفوا الحرب المعلنة على الشعب الجزائري!!!

يتعرض الجزائريون منذ عدة أسابيع الى أخطر فصول القمع و التصعيد التي تستهدف حقوقهم وحرياتهم. ويهدف هذا العدوان الأمني والقضائي لمنع المواطنين من التعبير بحرية عن آراءهم والمطالبة بحقهم في التظاهر السلمي والاضراب والتعبير في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بل وحرمانهم من الوجود كمواطنين. وقد اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري لانها لم صارت تستهدف يوميا جميع الفئات الاجتماعية عبر كامل مناطق البلاد .

و من خلال هذا العدوان الصارخ، يلجأ النظام إلى إفتعال مؤامرات إرهابية لتبرير العودة إلى أبشع ممارسات التعسف من مداهمات و اختطاف وتفتيش واخفاء قسري.لقد اصبح التعذيب(والاغتصاب) و كأنهما عاديان أما منحنى عنف أجهزة الامن فاضحى في تصاعد و اتساع مستمرين.

لاشيء يمكنه تبرير ان تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة.فلا عجزها في مواجهة الأزمة الاقتصادية تَستدعي ذلك ولا إصرارها على التمسك بمواعيد انتخابية ترفضها الغالبية العظمى من الشعب ناهيك عن فشل برنامج التلقيح ضد الوباء.

إن رفض الاستجابة منذ سنتين لارادة الحراك الشعبي السلمي الهادفة الى تغيير ديمقراطي جذري يغرق السلطة أكثر فأكثر في مغامرة أمنية كارثية العواقب.

و بتجريمها الحراك السلمي فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة. إن هذا التصعيد الاخر الذي يشهده شهر أفريل 2021 يدوس بوضوح على كل الالتزامات و الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها السلطات الجزائرية والتي تحمي حقوقا تُنْتَهَكُ بلا حدود وعلى نطاق واسع.حقوق يضمنها دستور البلاد نفسه و يحميها.

إن النظام القائم يضع الجزائر اليوم في خانة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية و لا تعيرها أدنى احترام.

نحن المواطنين والمنظمات الموقعين على هذا البيان، نطالب بالوقف الفوري لهذا التصعيد الجنوني الذي يستهدف سلامة الجزائريات و الحزائريين الجسدية والمعنوية ونُحَّمِلُ السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي، ونُشْهِدُ عليها الرأي العام الوطني والدولي. كما ندعو إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف ملاحقاتهم قضائياً وإعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر. إن هوس اللجوء إلى القمع لم يستطع أن يوقف طيلة سنتين مسيرة الشعب الجزائري المتطلع الى التغيير الديمقراطي والسلمي، ولن يكون قادرا على وقفها هذه المرة أيضا



_____________________________________________________________



Déclaration

Halte à la guerre déclarée contre le peuple Algérien

Les Algériens subissent depuis plusieurs semaines une des pires escalades de la répression contre leurs droits et libertés. Cette offensive sécuritaire et judiciaire pour les empêcher de s’exprimer, de revendiquer, de manifester, de s’organiser, de faire grève, de rendre compte dans les médias et les réseaux sociaux, d’exister en tant que citoyens est en train de prendre les allures d’une guerre ouverte contre le peuple Algérien. Elle n’épargne personne, touche toutes les catégories sociales et toutes les régions du pays. Elle invente des illusoires complots terroristes pour justifier le retour aux pratiques les plus détestables de l’arbitraire (enlèvement, perquisition, mise au secret). La torture se banalise à nouveau. Les violences policières se généralisent.

Rien ne peut justifier qu’un gouvernement traite par une telle brutalité les citoyens de son pays. Ni son impuissance face à la crise économique, ni son entêtement à tenir un agenda électoral rejeté par l’immense majorité du peuple, ni le naufrage de son calendrier vaccinal contre la pandémie. Le refus depuis deux ans d’accéder aux revendications du Hirak populaire pacifique en faveur d’un changement vers la démocratie enfonce le pouvoir de plus en plus loin dangereusement dans une aventure sécuritaire au très lourd prix. En criminalisant le Hirak il se met lui-même sur la pente glissante des crimes d’Etat. Cette escalade d’avril 2021 piétine un peu plus les engagements pris par les conventions internationales signées par les autorités algériennes et protégeant, tout autant que la constitution du pays, les droits qui sont aujourd’hui attaqués massivement et sans retenue. L’Algérie se met au ban des Nations pour son mépris des droits fondamentaux de l’homme.

Nous citoyens et organisations signataires de cette déclaration appelons à l’arrêt immédiat de cette inacceptable agression contre l’intégrité physique et morale des Algériens. Nous rendons pour responsables les autorités algériennes des conséquences funestes de cette dérive répressive et nous en prenons à témoin les opinions nationale et internationale. Nous appelons à la libération de tous les détenus politiques, à la cessation des poursuites et au rétablissement de tous les droits et libertés garantis par la constitution et par les conventions internationales signées par l’Algérie. Le recours obsessionnel à la répression n’a pas stoppé depuis deux ans la marche du peuple algérien vers le changement démocratique pacifique. Il ne l’arrêtera pas cette fois non plus.



Premiers signataires :



قائمة المنظمات

Parti socialiste des Travailleurs (PST)

Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD)

Rassemblement des jeunes pour l’Algérie (RJPA)

Union pour le changement et le progrès (UCP)

Union pour l’Algérie (UPA)

Collectif algérien contre la torture et les conditions carcérales (CACTCCI)

Collectif Initiatives Citoyennes pour le changement (CICC)

Comité de Tizi ouzou pour l’assemblée constituante souveraine

Coordination nationale des universitaires algériens pour le changement (CNUAC)

Dzair 2.0

Ibtycar

Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH)

Manifeste des militants pour les libertés démocratiques (MMLD)

Manbar Al Jazairine Al Ahrar

Nida 22

Rassemblement action jeunesse (RAJ)

Rassemblement des étudiants libres d’Oran

Union des étudiants algériens libres (UEAL)

قائمة المواطنين الموقعين

