LE DRS…ET LES CHOQUANTES SCÈNES DE TORTURE (French Edition) Kindle Edition

Aomar Rami, un survivant de cinq années de torture et de contraintes physiques continues, est né en 1954 en Kabylie maritime. Il a milité depuis l'âge de 18 ans au sein de toutes les idéologies qui se sont opposées au pouvoir des colonels civils venus des frontières, et qui ont usurpé le pouvoir en 1962.Après le coup d'État militaire des officiers déserteurs de l'armée française en 1992, il a été jugé et condamné par les juges en cagoules des cours spéciales à cinq plus une année de prison.Il raconte ici, la traduction dans les faits, la haine qu'éprouvent tous les corps constitués de l'Etat à l'égard de tout un peuple qui aspire à la liberté, l'égalité et la fraternité chères aux tuteurs de la rive nord de cette oligarchie militaire qui dirige le pays a la baïonnette.

Date de parution : 28 mai 2021