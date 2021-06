Dernier acte : Quelle surprenante surprise.

Merci à nos élites, que dis-je à nos leaders éclairés, à nos grands timoniers et magnifiques timonières pour leur stratégie rarement égalée, merci de jamais n’avoir cédé au doute, de n’avoir jamais écouté personne et d’avoir tenu avec un sens politique remarquable qui fait l’admiration de la planète toute entière le cap vers la victoire : elle arrive…elle arrive…elle arrive…

Merci d’avoir compris alors que les idiots, les lâches, les sans courage, les courtisans et les courtisanes pensaient à l’aveugle qu’ils leur semblaient, si on y regardait bien, que la bête n’était pas mûre, alors que vous, avec vos yeux de lynx -que Dieu vous garde- vous avez tâtés le fruit et vous avez dit : il est pourri, bientôt il va tomber.

Merci pour cette patience héroïque à défoncer les portes ouvertes de l’histoire sans jamais penser à ouvrir les fenêtres de vos balcons qui ne donnent que sur des voisins.

Et, merci pour aujourd’hui et pour l’analyse des résultats de la compétition : oh mon Dieu ils ont triché, ben ça alors, quelle surprenante surprise, et merci d’avoir le courage de ne rien nous épargner et de nous expliquer que- c’est -pour -ça -qu’il- n’y- a- que – les- résultats- qui- sont- maintenant- tous-pourris.

Ben ouais, ils ne représentent pas l’état des champs labourés, mais ça on le savait à l’avance même pas besoin d’ une calculette, pourquoi pas vous ? Bon et ben maintenant c’est quoi le plan B? Assteney machi wouketha, laboulice, laboulice court, adjriiiii. Ben ça alors… bon et ben à la prochaine … InshAllah on fera mieux, mais quand même on- vous l’avait- bien- dit : “ils ne lâcheront rien”, m’enfin merde vous vivez où ? même un anthropologue américain qui n’a jamais mis les pieds à El Harrach l’a compris, il a dit, lui aussi, “ils ne lâcheront rien”, il est sur La croix.

Bon et ben, marchons maintenant comme Jésus sous les fouets des Romains, Lui au moins Il avait fait quelques miracles. Non, ne me dit pas …quoi ? ils ne savaient même pas que Jésus il n’y en a eu qu’un depuis plus de 2000 ans ? Ben non, ils ne sont spécialistes qu’en Judas. Sobhan Allah.