L’avenir sera pyrotechnique.

Le dispositif est parfait pour une discussion entre alliés au coin de la cheminée, cool, on papote pour rappeler à grands traits les constantes nationales vues d’en haut: Hier, on s’y attendait pas, mais demain l’avenir sera radieux. L’armée est sacrée, elle garde nos frontières, et elles sont immenses et nous avons tant d’ennemis, on ne sait pas trop pourquoi mais ils n’aiment pas l’Algérie, ils lui veulent du mal à notre puissance régionale.

Il faut dire que hier on a fait n’importe quoi mais maintenant c’est bon, Algéria is back, vous n’imaginez pas ce que nos voisins sont contents, ils nous disent, mais vous étiez où? comme vous nous avez manqué pour sauver le monde, la Libye, la Tunisie, le Mali et tout ça. Je leur ai dit, nous on s’en mêle pas mais si vous insistez nous avons des solutions amicales et elles finiront par gagner, nous avons les oreilles des Nations-Unies. Pas de problème ça baigne…

Et le Maroc, le roi il a tendu la main ? on attend des excuses, cool. Mais alors c’est quoi le vrai problème du 21ème siècle : l’armée c’est réglé, il nous reste Facebook, c’est incroyable tous ces gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, ce sont des malades mentaux, des anonymes, des virus que nous combattrons sans pitié.

Et l’ autre virus, vous savez celui qui se soigne des fois en Allemagne? Celui là, ça baigne, on ne s’y attendait pas et alors que tout était disponible on n’avait pas pensé, simple étourderie, à la manière de dispatcher tout ça, c’est comme cette affaire de gaz médical par exemple, eh ben figurez vous il y en avait plein mais on avait oublié de penser à sa distribution, l’Algérie est un si grand pays, d’ailleurs, on n’a toujours pas réglé le problème, fort heureusement on a des amis à travers le monde, un réseau et on va l’importer, on est très fort en import/import, des millions de litres arrivent bien plus que ce dont nous avons besoin puisque l’économie va très bien, gaspillons, gaspillons.

Le vrai problème est ailleurs : trop de gens confondent virus et crise cardiaque et ça c’est un vrai problème. Et l’armée des blouses blanches, vous leur dites quoi ? Ah, il n’y a pas les mots pour les remercier, ils ont fait leur devoir, quel honneur pour eux de mourir chouhadas fi sabil el watan.

Un honneur auquel malheureusement je n’ai pas eu droit par la grâce de Dieu je suis vacciné et comme vous voyez je me porte très bien, d’ailleurs je vais en profiter pour prendre quelques décisions, oh trois fois rien, soyons modeste : je vais tout privatiser, tout, les banques et les je ne sais plus trop quoi, bon je vous quitte vous n’imaginez pas le travail qui m’attend, j’ai un plan : je vais tout cramer, le crackage sera spectaculaire, à propos, vous savez que c’est l’anniversaire du Mouloudia, et bien j’ai une surprise pour leur 100 ans, je leur offre un stade, oui un stade et ils pourront en faire tout- ce- qu’ils -voudront.

J’en ai plein des stades et j’en fais ce que je veux, je suis Président, des fois, Sobhan Allah, moi -même je n’y crois pas