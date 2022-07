LES  SEPT SACRILÈGES QUI AVAIENT ÉLIMINÉ LE DROIT ET LE SAVOIR DE LA CITE DE BENISAF

BENALLAL MOHAMED

La cité ou plutôt la ville de Benisaf actuelle ne cesse d’évoluer dans le temps en tant que système mal ou bienfaisant, il est mis en fonction selon son mode d’existence générationnel, et tout particulièrement en de nouveaux cadres sociétaux voulant dépasser la rigidité, l’inefficacité, le laisser faire, le laisser aller, et la médiocrité l’entrainant dans le chemin de l’abime, du déclin et de la déliquescence. Les systèmes antérieurs existant d’origine sociaux-économiques de la cité avaient un besoin vital pour engager des reformes profondes imbibées de nouvelles cultures, et de philosophie leurs permettant de se mettre au diapason de la situation moderne, et équitable. Cet idéal souhaité , ne cessait d’être solliciter par la nouvelle génération, qui veut faire bouger l’assise vers plus de justesse, d’ équité, de droitisme pour un bien être dans le sillage d’ une amélioration continue du cadre de vie sociétal..

Allant dans le sens de l’idée, de l’ esprit, et la conception, au profit de la nouvelle génération de la jeunesse Benisafienne, par-delà, je préfère parlant subjectivement, j’ estime sur ce que j’appelle : les « grands types de sacrilèges de Benisaf » des systèmes de pensées, et de gestion défectueuse de la ville de Benisaf, qui se résument sous une forme de profanation des hommes , des lieux, et des choses.

Le Benisafien qui perd de son élan civilisateur devient incapable d’assimiler, et de créer de la valeur ajoutée

Pour ce qui se rapporte à ma propre modeste analyse conceptuel, j’estime mettre en évidence les faits qui font face actuellement à de nombreux problèmes que ce soit endo ou exogènes qui font partie du jeu dans les systèmes établis, et sont difficilement surmontables.

Tout d’abord, Je précise que la dynamique de développement local interne à Benisaf se trouvait en déclin de façon continue dans le temps, et dans d’autres dimensions ou par exemple le taux démographique de cette cité dépassait de loin le taux de création de valeurs d’usage utile entrainant un état des lieux d’appauvrissement continu se faisait voir . Et ce n’est aucunement en raison d’avoir atteint son apogée, ou bien son rythme de croisière en termes de régression économique, et de négation sociale. Les auteurs de ce mauvais quotidien bien malheureux nous rappellent par ailleurs, le nombre important de personnes vivant dans la sphère de la nécessité de se prendre en charge, et plus particulièrement aux quartiers nouveaux démunis. Plusieurs sacrilèges se sont mis en relief à savoir :

1- pour de multiples raisons l’arrêt spontané des investissements locaux ne permettait guère à faire fonctionner la machine économique pour le bien être, ni même sociale pour le cadre de vie ; au contraire la situation prenait un chemin plus grave, sinon sans issu qui avait bouleversé carrément le climat social, sous d’autres considérations ou les échelles de valeurs ont été déréglés complètement.

le Benisafien lambda qui vivait dans une société prometteuse dans les années 70, se voyait d’un seul trait vivre dans une nouvelle société dissoute ne sachant point bouger sous le poids des ans et sous les fardeaux des traditions et des habitudes qui se sont accumumlées.Ils ne fournissait plus à son existence ; ni base morale, ni assise matérielle, devant cette situation bien dramatique, l’effet d’évasion se faisait alors sentir vers d’autres horizon (religion , el harga, business …….)la forme la plus subjective était « sauve qui peut » de ce bled ! « al harba tsalek » !

2- le nouveau système établis dans cette cité ,ou le passe droit aux « beni aamistes »,du clientélisme, du non droit faisaient que la corruption et autres malheurs immoraux devenaient la nouvelle valeur d échange sociale , ainsi l’ argent devenu maitre de espace social ou le riche en tant que poids, et mesure pouvait chasser facilement le pauvre démuni ; par conséquent l’intérêt particulier prenait le dessus, et l’ avance sur l intérêt général ; dont ce dernier perdait toute la signification dans le langage social et économique.

La cite qui se désagrège pour laisser place à la déliquescence

3- la nouvelle mauvaise culture prenait place dans la cité pour mieux ruiner la raison et l’esprit :le piston, la corruption, l’argent remodelaient l’ espace de la cité ou l’ esprit et la raison du busness primaient et se faisaient sentir de plus fort, et plus beau pour mieux détruire l’esprit de la créativité, et de la valeur travail , qui faisaient vivre, et respirer la cité du bonheur

Cette situation calamiteuse avait fait naitre un nouveau lobby d’affairistes qui s’alliait (mariage contre nature) avec la classe dirigeante locale pour valser selon la couleur, et le poids de l’argent. La raison matérialisait l’esprit pour mieux le monétarisé, afin de devenir l’unique maitre de l’espace de la cité. Les Benisafiens sont généralement très et même trop arrogants, et manquaient d’autocritiques. La polarisation au sein des forces occultes de la cité avait conduit à leur hésitation à rechercher plus la vérité dans les faits. Sur ce point, peut-être que devrions-nous tout de même rajouter que c’est plus par manque de volonté perdue que par hésitation dont les intérêts priment avant tout autres choses, mais le sens est bien compris il est bien saisi. ils s’en tiennent à l’autosatisfaction, et au déni brutal d’explorer la gouvernance en dehors de la cité. Ce point est très juste, la cité avec sa politique reste autocentrée sur lui-même, croyant à sa fierté soumise au grand patron argent en oubliant, que cet argent ne représente qu’une face bien dérisoire. Le present point est clôturé par la conclusion que l’esprit d’apprentissage des élites Benisafiens s’est asséché, et leur affirmation de soi s’est transformée en un narcissisme extrême. Sur cette note, fort difficile de rajouter quoi que ce soit d’autres.

4- Pour ce nouveau point de l’ordre du jour ; le système mis en œuvre par les affairistes à largement toléré l’extrémisme, et l’absolutisme, notamment dans la recherche de boucs émissaires de leurs propres échecs. la compétitivité dans la cité est en baisse, elle est la raison principale de cela qui ne réside qu’en eux-mêmes. Cependant, les Benisafiens arrivent enfin, à la conclusion finale, absurde que c’est en fait que : « la maffia avait volé leur déjeuner»

Pour améliorer la cité, il ne faudrait pas reculer devant l idée d’améliorer l homme avant tout

5- . Un sentiment de peur, de risque, et d’impuissance à l’égard de toute idée de réforme s’est ainsi formé. Les Benisafiens ont placé les intérêts privés de leurs propres partis bien au-dessus des intérêts communs de la société. En conséquence, aucune démarche cohérente à moyen ? ou long terme ne pouvait être élaborée, et les ressources ont étés systématiquement gaspillées, ignorées, et la cité a été laissée à la merci de petites minables réformettes.

6- Le nouveau système libéral sauvage naissant, la maffia, à leur tête, devient tout simplement barbares, et les exemples sont multiples, en ignorant les lois, et les règles de la cité, se détournant de convaincre les gens par la fausse vertu, et adorant uniquement la force dure de Monsieur le « Dinar ». tout en faisant preuve de la politique mensongère de la cité qui se résumait en deux poids deux mesures, et avait menacé la paix dans la cité( terrorisme). Les dirigeants locaux avaient mis les œillères pour mieux ignorer les valeurs, et les vertus dont ils se prétendent être les auteurs.

Ces différents points suscités peuvent être considérés sinon reluquer comme les « grands péchés » des systèmes antipolitiques ; dans la vie réelle actuelle. Selon les experts, analystes, ils doivent rapidement se réformer, et, faire évoluer leurs systèmes centrés sur le capital (le fameux libéralisme occidental) à des systèmes centrés sur les personnes (‘êtres humains).

7- Ces différents points suscités nommés » sacrilèges » représentent sans le moindre doute un tableau retraçant le réalisme des régimes capitalistes, nostalgiques résolus de l’uni polarité, et si réfractaires dans l’acceptation en bonne, et due forme du concept multipolaire qui s’annonce, et se prononce déjà dans la cité en premier lieu. Les recommandations citées par certains éditorialistes sont également à féliciter, toujours est il que la mentalité toujours en large partie de la culture néocoloniale de cet establishment occidental ;La science et l’art naquirent et se développent forcement dans une société disciplinée ou l individu ou bien le citadin n obéissent plus jamais a son humeur vagabonde mais doit être soumis et contraint à un ordre, et à des règles, et des lois pour mieux gérer harmonieusement l homme , la géographie et les choses de la cité .

