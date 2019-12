LE MESSAGE EST TRÈS CLAIR: ‘’DAZZOU M3AHOM’’.

Abdellah CHEBBAH Déc. 2019

Encore une fois, pour la nième, ils ont osé frauder et ainsi imposer un président désigné à l’avance par le cercle de l’état-major de l’armée en dépit du soulèvement populaire. Depuis l’indépendance, il a toujours été de coutume à l’armée de présenter une façade civile au peuple. Aujourd’hui le petit enfant qui vient de naître, tout apeuré, sait que derrière cette vitrine se cache un troufion.

Après 57 ans de sommeil, le peuple Algérien vient d’ être réveillé par ses enfants. Étrange paradoxe. La nouvelle génération 2.0 est branchée sur le monde. Elle voit, elle constate, elle écoute, elle analyse. Elle vient de manifester sa colère sur cette façon de faire de la politique. Elle ne veut plus être bernée comme leurs aînés par une élection présidentielle sans leur participation, ni leur consentement. Ils veulent prendre part.

43 semaines de manifestation n’ont pas suffit à dissuader des généraux de la non conformité des élections qui ne sont ni légales, ni propres, ni justes, mais forcées. C’est une supercherie, une escroquerie, une duperie, une imposture de bandits de grands chemins.

On présente au peuple un candidat dont les antécédents sont peu élogieux. Wali, ministre, premier ministre et père dont le fils est impliqué jusqu’au cou dans une affaire de cocaïne. Après avoir mangé à tous les râteliers, le voilà futur président qui dirigera notre pays, nous dit-on, sans scrupules ni honte.

Un autre détail vient le discréditer encore. Nacer, un des frères Boutef s’est présenté pour voter et voter aussi par procuration à la place de l’ex-président tandis que l’autre frère Said se trouve en prison condamné à 15 ans de réclusion. Lui qui a juré par Dieu Allah son obédience à l’ex-président.

On a fait sortir des soldats-appelés pour voter en civil dans certaines communes. On a bourré les urnes et gonflé les résultats, on a fait voter des prisonniers. Au même moment on a tabassé et emprisonné des gens en masse pour avoir dénoncer un état de fait refusé à l’unanimité.

Ce qui est encore plus intriguant c’est de se faire féliciter rapidement par ‘’nos frères’’ Arabes du Moyen-Orient connus pour les mêmes procédés de gouvernance et leurs relais occidentaux.

Avec des antécédents pareils, monsieur le futur président, quel intégrité avez-vous pour que les citoyens miseront sur votre sincérité? On vous met de l’avant comme épouvantail pour s’éclipser ensuite et réprimer en sourdine. Pour ce peuple vous ne serez jamais l’homme de la situation. Vous ne serez qu’un pantin qui obéira au doigt et à l’œil. Vous n’aurez aucun crédibilité.

A partir de ce bref rapport le message est très clair pour le peuple: ’’DAZZOU M3AHOUM’’.

Il est temps pour ce Hirak de s’organiser. Sa cristallisation hebdomadaire ne mènera nulle part. Une opposition politique composée de gens de la diaspora doit impérativement se réunir à l’étranger pour représenter tous les Algériens auprès des instances juridiques internationales. Les marches hebdomadaires vont diminuées de leur ampleur et intensité car la prochaine étape de l’état major est la répression à outrance. Il n’hésitera pas à tirer sur la foule car son maintien au pouvoir est plus que vital.

Le peuple est par conséquent condamné à aller jusqu’au bout ou alors abdiquer pour d’autres décennies de misère, de pauvreté, d’indignation et d’esclavage. Le choix ne se pose même pas pour l’ensemble des Algériens.

Monsieur Tebboune,

Suite à votre discours titubant et devant cette impasse, si vos intentions de rétablir le peuple dans ses droits légitimes, commencez ,un tant soit peu, à le respecter, à libérer les prisonniers politiques, à dissoudre l’APN et le sénat, à organiser des élections législatives libres et à laisser la justice, la presse et les médias faire leur travail convenablement et équitablement sans vos instructions téléphoniques. Là, peut être que vous aurez une chance d’être écouté et de sauver l’Algérie d’un affrontement durable et sanglant.

Vous pouvez dire à votre patron que la porte de sortie est grande ouverte. Il faut qu’il s’en aille, tous. Le temps est révolu pour eux. Condition sinequanone.

Le message que vous adresse les Algériens est d’autant plus clair:

KOUNEK RAJEL OU FHEL.