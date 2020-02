Après un an de révolution démocratique du peuple algérien

20 Février, 2020

Amin Khan

Radio M Post

1. Alors que le peuple veut la légitimité de ses institutions, le régime continue à lui imposer des institutions, des élections et des politiques illégitimes.

2. Alors que le peuple veut le retrait de l’armée du pouvoir politique, le régime lui attribue de nouveaux pouvoirs économiques.

3. Alors que le peuple veut s’exprimer librement, le régime continue à obstruer l’espace public.

4. Alors que le peuple retrouve ses symboles et ses références historiques, le régime continue à dénaturer l’histoire passée et présente.

5. Alors que le peuple pose les questions fondamentales de l’avenir du pays, le régime continue à bricoler des réponses incohérentes qui aggravent les problèmes.

6. A l’issue d’une année de mobilisation du mouvement populaire, la révolution démocratique a posé les termes du conflit en cours et de sa solution :

7. Le peuple ne peut plus retourner au 21 février 19.

8. Il ne peut y avoir de début de solution des immenses problèmes économiques et sociaux du pays sans la solution préalable du problème politique.

9. La solution politique passe par la libération de tous les détenus politiques, la libération de l’espace public, la révision des lois électorales et la tenue, au plus tôt, d’élections démocratiques à tous les niveaux.