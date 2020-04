Ces jeunes , cet avenir



Des jeunes partout en Algérie cherchent à apporter leurs contribution à la lutte contre l’épidémie.

Des initiatives sont prises, dans le domaine technique, scientifique, d’entraide sociale, etc… Un magnifique élan de solidarité et d’esprit d’innovation, sans bureaucratie, sans budget, sans fanfare ni médias. A Batna ils ont mis au point un tunnel de désinfection, à Tizi Ouzou du gel hydroalcoolique, à Alger, un respirateur artificiel, des masques des sur-blouses pour soignants etc… Ce n’est pas extraordinaire, ce n’est pas beaucoup pour un pays qui possédait il y a encore quelques années une bas industrielle performante , mais cela est significatif sur le plan symbolique.

Ces initiatives ne sont venues ni de l’industrie privée et ses milliardaires mangeurs de crédits ni du secteur public et ses dettes faramineuses, ni de l’Etat budgétivores…

Non ! Cela est venu des jeunes, les camarades des 1200 hirakistes qui peuplent les prisons…

Oui ceux qui innovent pour venir au secours de leurs concitoyens sont ceux-là même qui peuplaient nos rues pour demander un Etat de Droit et une Justice juste. Ils sont animés du même esprit d’engagement et d’amour pour leur pays. On comprend pourquoi, rien de valable ne pourra se faire dans ce pays, si sa jeunesse n’est pas au cœur de tout projet politique, et l’ignorer c’est comme vouloir faire du neuf avec du vieux.