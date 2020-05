ALGERIE: L’INCURIE D’UN POUVOIR

“En temps de paix, les fils enterrent leurs pères.

En temps de guerre, les pères enterrent leurs fils.”

Hérodote (Historien Hellénique, 484-420 BC)

Cet article me tenait tellement à cœur. Il est un exutoire avant d’être une réflexion. Face à mon désarroi, il est un cri de colère contre l’incurie d’un pouvoir aveugle et rendu fou par sa puissance.

Dans le projet d’amendement de la Constitution algérienne, il sera licite à l’armée nationale d’intervenir en dehors des frontières. L’institution militaire pourrait mener des opérations extérieures « limitées » dans un cadre essentiellement « préventif ».

Quelle mouche a piqué le cabinet noir et ses conseillers diaboliques pour oser un blasphème pareil ; envoyer les enfants du peuple mourir sous d’autres cieux pour les Elites des Ténèbres de ce monde et leurs politique meurtrières.

La liberté et le progrès prônés par le peuple algérien ne peuvent et ne doivent être construites dans la violence et l’effusion du sang de ses enfants, ni celui des enfants d’autres peuples.

Le peuple algérien conforté dans sa quête pour son bien-être par l’Eveil National, ne doit absolument pas se résoudre à ce nième crime d’un pouvoir délictueux.

Cet amendement dans une constitution qui d’ailleurs a été de tout temps bafouée, dévoile le pouvoir actuel sous sa véritable mesure ; sa dimension belliqueuse qui dans une dialectique démentielle continue d’être sa matrice féconde et nourricière.

Au lieu de chercher une origine quelconque à cette folie structurelle, il faut remarquer que pour ce même pouvoir la violence fut et reste l’unique moyen de régir.

Pour cette unique raison, s’il fourvoie dans sa démarche, il est condamné à n’être qu’une malédiction sur le front de ce peuple.

Et s’il n’est pas assujetti et contrôlé par les principes et idéaux moraux d’hommes et de femmes dans la simplicité et la décence universelles, il disparaitra en emportent avec lui corps et âmes vivantes dans ce havre de paix qu’est l’Algérie.

Obnubilé par sa puissance éphémère, ce pouvoir erre dans une croyance erronée : « une guerre peut mettre fin à une autre guerre ».

On croit toujours que les guerres sont justes et que l’on combat pour les intérêts de la paix, mais aucune guerre jusqu’ici n’a mis fin à la guerre.

Aucune guerre n’est juste si elle n’est pas justifiée par une invasion ; et tout enthousiasme pour la mener est le signe d’une cruauté sans limite.

Il ne faut pas s’y méprendre : les guerres d’aujourd’hui ne reposent ni sur l’exigence de la justice ou des intérêts bien compris ; mais sur les visées hégémoniques des Elites des Ténèbres qui président aux destinées de ce monde.

C’est pourquoi un souci majeur pour l’Eveil National face au pouvoir en place est de cultiver l’amour de la patrie, loin des discours haineux qui prennent le pas sur les faits et conditionnent des comportements belliqueux de nos citoyens.

Pour changer les mentalités, pour combattre les instincts, il faudrait éduquer le citoyen à la seule fin de développer des sentiments moraux ; ceux du vivre-ensemble. Car sans élévation de la société, aucun progrès n’est possible.

Tout le long de notre contribution sur LQA, nous avons défendu avec force et abnégation une approche pacifique quant à la gestion des conflits et antagonismes, en démontrant que l’être humain s’est inventé la politique, principe à partir duquel se négocie et s’organise la vie en commun.

Fruit d’une adhésion au vivre-ensemble, l’action politique conduite, au sein des États et de groupes sociaux, par les gouvernants et les gouvernés ; n’a d’objectif que l’agencement de la vie en commun et assurer la survie de la société et son représentant l’Etat.

Il est tout à fait clair que l’effort primaire de notre Eveil National ne peut s’inscrire que dans la contestation des certitudes admises et des dogmes partagés, mais aussi dans la défense de l’idéal politique comme seul et unique moyen pour juguler nos différences et celles que nous avons avec les autres.

L’Algérie est un havre de pays façonné par des siècles de tragédies, et c’est au peuple algérien de sermonner ce pouvoir sur la grande leçon de la PAIX, celle qui unit ses citoyens et ses voisons.

Et qu’en final, notre Armée nationale, héritière et gardienne des idéaux immortels d’Abane Ramdane et de Didouche Mourad ne peut être l’exécutante des visées hégémoniques des Elites des Ténèbres, d’hier et d’aujourd’hui. Un nième affront dont nos martyrs peuvent s’en passer.

Khaled BOULAZIZ