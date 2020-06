بلاغ صلاح الدين سيدهم Communiqué Salah-Eddine SIDHOUM.

لقد تحملت بكل تواضع مسؤولياتي كمواطن ملتزم (بقضايا بلده) بصفتي الشخصية، ثم في إطار مجموعة من زملاء المهنة في شهر مارس عندما ناشدنا تعليق مسيرات الثورة الشعبية في الوقت الذي بدأ فيه الوباء المستجد (كوفيد-19) ينتشر في بلدنا. كما ساهمت أصوات أخرى في المجتمع، مشبعة بالحكمة، بصفة واسعة في تقليل العدوى ومضاعفاتها الخطيرة.

لقد تمكنت بلادنا والحمد لله من الحد من الأضرار، بفضل التعبئة التامة لمستخدمي سلك الصحة البواسل وعلى الرغم من النقص الفادح في الوسائل وبتكلفة من التضحيات البشرية (فقد العديد من السك الطبي والشبه الطبي حياتهم)، مقارنة بالدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي والتي تعرضت لكارثة حقيقية.

واليوم، بينما يتراجع الوباء وترفع البلدان الأكثر تضررا الحجر الصحي، ترتفع أصوات في بلدنا مطالبة بكل شرعية استئناف مسيرات الثورة الشعبية في أقرب وقت ممكن.

بعيدًا عن أي حساب سياسوي منحط وعن كل تلاعب عفن – و الله على ذلك شهيد – أسمح لنفسي بالتعبير بكل تواضع عن رأيي كمواطن ملتزم بقضايا وطني.

أعتقد وهذا مجرد رأي لا يلزم سوى شخصي المتواضع، أنه لمن الحكمة اعتبار تاريخ يوم الجمعة 03 يوليو القادم تاريخ استئناف مسيرات الثورة الشعبية.

وفعلا، فإنّ هذا التاريخ هو رمزي للغاية. ففي 03 يوليو 1962، استعادت بلادنا استقلالها رسميًا وليس في 05 يوليو (وهو التاريخ الذي يذكر باحتلال بلادنا من قبل جحافل الاستعمار في عام 1830). هذا الاستقلال الذي سرعان ما صادره مغامرو « وجدة » و « غارديماو » و وجيش الحدود التابع لهم، ذات يوم 09 سبتمبر 1962.

في 03 يوليو 2020، ومن خلال حشدنا الهائل والسلمي، في جميع أنحاء التراب الوطني، سنعمل على استعادة استقلالنا المصادر، لفرض تغيير جذري للنظام السياسي بغرض إرساء دولة القانون و الحق من قبل شعب حر وسيد في جزائر متآخية، هادئة و مطمئنة.

وبهذه المناسبة يجب مراعاة جميع التدابير الصحية الوقائية (الكمامات، احترام المسافة بين الاشخاص، وما إلى ذلك) بدقة.

والله ولي التوفيق

الجزائر 17 جوان 2020

صلاح الدين سيدهم.

Nous avons pris modestement nos responsabilités en tant que citoyen engagé, à titre personnel puis dans le cadre d’un collectif de confrères pour lancer solennellement en mars dernier un appel à la suspension des marches de la Révolution populaire à un moment où la pandémie du Covid 19 pointait du nez dans notre pays. D’autres voix empreintes de sagesse, dans la société y ont également et largement contribué, pour limiter la contamination et ses graves complications.

Dieu Merci, grâce à la mobilisation sans faille de notre vaillant personnel soignant et malgré le manque criard de moyens et au prix de sacrifices humains (de nombreux praticiens et paramédicaux ont perdu la vie), notre pays a pu limiter les dégâts, comparativement aux pays de l’hémisphère nord qui avaient subi une véritable hécatombe

Aujourd’hui, alors que la pandémie s’essouffle et que les pays durement touchés déconfinent largement, des voix s’élèvent légitimement dans notre pays pour une reprise le plus tôt possible, des marches de la Révolution populaire.

Loin de tout calcul bassement politicien et de toute manipulation malsaine -Dieu m’en est Témoin – je me permets d’émettre humblement mon avis de citoyen engagé.

Je pense et ce n’est qu’un avis qui n’engage que ma modeste personne, qu’il serait plus sage d’envisager la date du Vendredi 03 juillet comme celle de la reprise de nos marches de la Révolution populaire.

En effet cette date est très symbolique. C’est le 03 juillet 62 que notre pays a officiellement recouvré son indépendance et non le 5 juillet (date qui rappelle la colonisation de notre patrie par les hordes coloniales en 1830). Une indépendance rapidement confisquée par les aventuriers d’Oujda et de Ghardimaou et leur armée des frontières, un certain 09 septembre 62.

Le 3 juillet 2020 et par notre mobilisation massive et PACIFIQUE, à travers tout le territoire, nous œuvrerons à recouvrer notre indépendance confisquée, à imposer un changement radical du système politique en vue de l’instauration d’un Etat de Droit par un Peuple Libre et Souverain, dans une Algérie fraternelle et apaisée.



Toutes les mesures de protection (bavettes, distanciation physique…) doivent être scrupuleusement respectées.



Alger le 17 juin 2020

Salah-Eddine SIDHOUM.