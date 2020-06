CE QUI ÉCŒURE, RÉVOLTE ET IRRITE LE PLUS LES ALGÉRIENS

Abdellah CHEBBAH Juin, 2020

Disons le une fois pour toute. L’Algérie est une colonie Française comme la Polynésie, la Réunion ou la Guyane. Tout se dicte et se décide à l’Élysée sous couvert de relations bilatérales entre pays. Nos gouvernants ne sont que des fonctionnaires au service de la France, bien reconnus et bien rémunérés.

Tout ce que j’avance est fondé sur des preuves bien palpables.

Expliquez nous messieurs de la cour:

Pourquoi préférez-vous vous soigner en France ou en Suisse alors que vous prétendez avoir les meilleurs spécialistes et les meilleurs équipements dans des hôpitaux mouroirs destinés au peuple?

Pourquoi scolarisez-vous vos enfants dans de grands écoles en France ou ailleurs alors

que vous prétendez avoir un système éducatif national et des universités qui forment des chômeurs et des illettrés?

Pourquoi envoyez-vous vos épouses accoucher en France?

Pourquoi avons-nous des banques et des caisses alors que vous préférez placer votre argent et vos épargnes en France ou ailleurs?

Pourquoi passez-vous vos vacances à l’étranger alors que l’Algérie s’étend sur un littoral de 1200 Km?

Pourquoi achetez-vous des résidences et investissez à l’Étranger?

Pourquoi notre immense Sahara ne sert qu’à extraire les richesses de son sous-sol pour uniquement vous remplir les poches et celles des multinationales, alors que les Algériens n’en profitent pas?

Pourquoi y a t-il autant de lieux de culte, de mosquées et de centre islamiques alors qu’il n’y a aucune usine destinée à produire de la richesse et résorber le chômage?

Pourquoi dédaignez-vous la nationalité Algérienne en préférant celle de la France ou autres?

Pourquoi vous isolez-vous loin du peuple dans le club des pins, Zéralda, Tipasa où Dieu sait ce qui se passe?

Pourquoi y a t-il autant de casernes dans chaque ville et que le service national est obligatoire si ce n’est pour votre protection et celle de vos intérêts?

Pourquoi y a t-il tant de drogues qui traversent nos frontières en tonnes que personne ne peut acheminer sauf vous, si ce n’est pour abrutir tout un peuple?

Si le peuple Algérien occupe la rue tous les vendredis et les mardis en usant ses cordes vocales à coup de Trouhou Ga3, c’est bien pour avoir des réponses à ces questions auxquelles vous n’oserez pas répondre?

Le peuple n’est plus dupe comme autrefois. Cette fois-ci il faut lui dire les vérités en face et rendre des comptes à ce peuple que vous avez longtemps ignoré et méprisé.

Les Algériens ne se seraient jamais révoltés si ce n’était son argent et celui de ses enfants et petits-enfants que vous dépensez avec extravagance en ayant hypothéqué des générations dès leur naissance, à la pauvreté, à la misère, à la mal vie et à l’ignorance.

Répondez à ces questions si vous êtes honnêtes, intègres et propres, messieurs les autoproclamés.

L’histoire retiendra une chose: pour tout crime il y a un châtiment. Le vôtre sera des plus foudroyants.

Tôt ou tard vous aurez à répondre de vos actes.