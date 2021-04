JOURNALISTES OU MERCENAIRES ?

Les pseudo-journalistes du pouvoir utilisent la noble profession du journalisme pour cacher leur véritable rôle : des agents propagandistes au service de la dictature. Toujours prêts à devancer les désirs de leurs maîtres, ils peuvent calomnier une personne, vénérée la veille et glorifier une personne traînée dans la boue l’avant-veille. Ils ne connaissent ni l’honneur, ni la dignité.

LES MÉDIAS POUBELLES DU POUVOIR

Le pouvoir considère qu’il existe parmi la population, une part d’Algériens « influençables » et « façonnables » sur lesquels, la propagande peut continuer d’avoir de l’influence. L’une des sales missions des médias du pouvoir est de jouer le rôle de machine de propagande, ciblant cette partie de la population pour « la fabrique du consentement », selon le mot de Chomsky. Jour après jour, ces médias récitent de vraies-fausses informations, réinterprètent les faits, les tordent et les présentent de façon à se conformer à la commande et aux besoins du pouvoir.

Jouissant d’une totale impunité, ces médias de caniveau déroulent de façon obsessive et sans aucune retenue des campagnes de calomnies contre les cibles que leur désignent leurs parrains militaires ou civils, comme vient de le montrer la honteuse campagne de dénigrement et de calomnie visant Tadjadit et ses compagnons.

ANIS RAHMANI ET HANNACHI TABET : MÊME DESTIN

Pendant plusieurs années, Anis Rahmani était devenu un potentat médiatique au prix de l’abandon de toute éthique journalistique et d’une soumission absolue au pouvoir, notamment au chef du moment. Son groupe médiatique est une parfaite synthèse entre le quotidien national nord-coréen « Rodong Sinmhun » et le quotidien fasciste de Mussolini « Il Popolo D’Italia ».Ce mercenaire était un serviteur zélé d’un pouvoir dont le mot trahison a une valeur aussi descriptive que normative. Trahisons envers le peuple, envers le pays, envers d’anciens amis et évidemment envers les serviteurs les plus zélés.

Le 13 février 2020, l’agent funestement célèbre, Anis Rahmani, l’a appris à ses dépens. Demain viendra le tour de Hannachi Tabet et d’autres serviteurs du pouvoir mafieux. Ils n’ont pas encore compris que ce pouvoir les utilisent comme on utilise un mouchoir : on le froisse après usage, on le jette à la poubelle et on prend un autre.