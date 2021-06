Algérie: une façade démocratique qui ne dupe personne

Les élections législatives anticipées de ce 12 juin n’y changeront rien : le régime reste insensible aux appels pressants d’une population qui a faim de liberté.

Karim Tabbou, l’une des figures du mouvement Hirak – ici, en juillet 2020, à sa sortie de prison – a une fois encore été interpellé par la police à quelques jours des élections. – AFP

Par Baudouin Loos

Journaliste au service Monde du journal LE SOIR, à Bruxelles

Le 11/06/2021

En Algérie, le cynisme des dirigeants plonge les observateurs les plus aguerris dans un abîme de perplexité. Les voilà qui, en quête de légitimité institutionnelle à défaut d’être populaire, organisent des élections législatives anticipées et qui, deux jours avant, en même temps que débarque à Alger une fournée de journalistes étrangers surtout français, embastillent plusieurs des principales voix critiques sur la place d’Alger. Un peu comme si le régime disait à ces envoyés spéciaux : « On va vous dire que l’Algérie n’est pas du tout démocratique, eh bien oui, c’est exact ! »

La façade démocratique, il est vrai, il n’y a plus grand monde pour faire semblant d’y croire. Comme le dit le sociologue algérien exilé Lahouari Addi, « la population a compris que la structure du régime est incompatible avec le principe d’une Assemblée nationale souveraine dans la mesure où le pouvoir souverain est détenu par la hiérarchie militaire ». Les civils, dans ce contexte, jouent les utilités, que cela soit au gouvernement ou au parlement.

Le taux de participation devrait une fois de plus infliger à ce régime un camouflet. Les deux derniers scrutins, présidentiel et référendaire, avaient connu des taux de participation faibles (40 et 24 %) et certains pensent que les vrais chiffres étaient plus bas encore. Pourquoi, en effet, un Algérien – en dehors des « clients » du régime et de quelques rêveurs – se donnerait-il la peine d’aller voter puisque sa voix, où qu’elle aille, n’y changera strictement rien ?

Le Hirak avait donné d’immenses espoirs. Ce mouvement de protestation pacifique qui avait drainé des foules considérables dans toute l’Algérie en 2019, obligeant les « décideurs », comme on dit en Algérie, à sacrifier l’aphasique Bouteflika que le régime, faute de mieux, voulait encore imposer quelques années de plus vingt ans après son arrivée à la présidence…

Hélas ! ce Hirak paraît moribond. La pandémie puis la répression ont eu raison de lui, momentanément peut-être. « Le pouvoir se dresse contre toutes les initiatives. Il y a un appareil répressif prêt à toutes les méthodes pour empêcher le changement », disait une des figures du mouvement, Karim Tabbou à l’AFP… peu avant que la police ne vienne l’interpeller. Il est vrai que le Hirak, formidable caisse de résonance de la contestation face au régime, n’a pas su engendrer d’alternative politique concrète. Ce n’était peut-être pas sa vocation, mais il reste que la société algérienne, massivement hostile au régime qui l’étouffe, demeure sans représentation politique structurée.

En attendant et comme le souligne le juriste vétéran Madjid Benchikh, « l’illégitimité du pouvoir politique, installé par le commandement militaire depuis 1962, n’a pas cessé de se détériorer. La gestion des ressources du pays par des institutions sans représentativité a favorisé la prédation et la corruption au profit de petits groupes constitués autour des dirigeants alors que de larges couches populaires sont en difficultés et de plus en plus marginalisées ».

Ainsi va l’Algérie de 2021.