حروب التاريخ التي لا نجيد قراءتها!

عادة ما يتم حصر القراءة المتكررة للحرب العالمية الثانية في نطاق جانبها العملياتي الميداني، وكيف أن “قوة التحالف” التي ناهض بها أصاحبها الشمولية النازية والفاشية في معسكر المحور، هي التي انتصرت، دونما محاولة إيلاء فكرة “تحالف القوة” ما تستحق من أهمية بوصفها مكمن التفاصيل الدقيقة التي حكمت وحسمت التاريخ.
طبعا ثمة فرق كبير بين “قوة التحالف” و”تحالف القوة”، فالأولى تقف عند حدود الإضافة العسكرية التي يمدها كل عنصر في قوى مجابهة المحور، بينما في الثانية تعنى طبيعة ما يحمله هذا العنصر من صفة ووزن في التاريخ متجاوز للقيمة العسكرية وآليات العنف، ذلك لأنه في الوقت الذي كانت فيه مجتمعات القوة المنتصرة في الحرب العالمية قد قطعت أشواطا في تمدين الحكم، وتطويع العقل العسكري وتأميم العنف، كان الطرف الآخر قد أصر على أن منطق القوة، يمر عبر عملية شاملة تبدأ من اخضاع الداخل الجزئي لجنون الهيمنة، إلى الخارج الكلي وبذلك طُمر العقل وعُسكرت الأفاق واحترب المجتمع.
في معركة كورسك الشهيرة، 400 كلم جنوب العاصمة موسكو، التي لو انتصر فيها الجيش النازي لكان مسار الحرب العالمية قد عرف اتجاها آخرا، ولكن عبقرية الجنرال ألكسندر جوكوف هي التي وزنت في الأخير ورفضت أن يتغير مجرى التاريخ الإنساني، هي عبقرية “عملياتية عسكرية” قامت على أساس استراتيجي عسكري احتاجه القرار السياسي حينها، ولم يتجاوز جوكوف حدود فكره العملياتي المحض، فعندما سلمه ستالين مهمة الدفاع عن سان بيترس بورغ وهي تتساقط أمام ضربات الجيش النازي، رسم الخطة وعرضها على القيادة السياسية للبلد ولما أن أحس بتردد ستالين في الموافقة انزعج، ومن وقتها كان يجرؤ على الانزعاج سرا فضلا عن أن يجهر به في وجه ستالين، فصرخ بكلمته الشهير في وجه ستالين “أرجوك أيها رفيق ستالين اسمعني..” وكانت الموافقة وكان النصر الكبير للجيش الأحمر وتوقف التاريخ في لحظته العسكرية الروسية عند ذلك الحد لم يعدوه، لم يبنى تمثال لجوكوف وسط المدن الروسية والسوفياتية قبلها، ولا في مقرات ودوائر الحكم والسياسة حتى في ظل التداخل الذي كان حاصل بين العسكري والسياسي بالمعسكر الشرقي كنتيجة لمآل الحرب العالمية الكبرى.
على النقيض منه خسر هيتلر المعركة والحرب والتاريخ، لأنه كان هو الكل في أمته، هو المفكر والمدبر والمقرر (كما هو الشأن مع الزعماء العرب، صدام، السادات، القذافي..) وحين لاحظ أن إيقاع التقدم باتجاه سان بيترس بورغ صار يتسارع ونصر بدأء يتجلى، دون دراية منه بأن ذلك كان يتم وفق خطة محكمة من جانب الجنرال جوكوف للإطباق على الجيش النازي ومحاصرته داخل جيب عظيم ومقفل سيتحول إلى حفرة من نياران جهنم تحصد أوراه ودبابات جيشه السادس، أمر العساكر الفرعية بالتوجه إلى مهام أخرى في الحرب، وهو ما أخلط حسابات قيادة الحرب الألماني الاستراتيجية “العملياتية” لكن لا أحد تجرأ على أن يقف في وجه هيتلر مثلما وقف جوكوف في وجه ستالين وطالبه بتركه يعمل وفق ما يقتضيه العقل العسكري في حدوده الوظيفية الظرفية، فكانت المجزرة وكانت الخسارة أمام الجيش الأحمر، وحدث التحول الكبير في مسار الحرب العالمية الثانية.
فالفرق واضح هنا عندما تتكلم السياسة بلسان آخر الذي هو العنف مثلما عبرت عنه ثنائية ستالين (السياسي) وجوكوف (العسكري) وعندما يتكلم العسكرة بلسان السياسة في ثنائية هيتلر (السياسي) بقيادة الأركان (العسكري)، ففي الحالة الأولى أحترم نطاق التخصص وشرعية اللحظة والظرف، بررت الوسيلة الغاية، في حين، لم تحترم، في الحالة الثانية، نطاقات لا التخصص أو الشرعية اللحظية والظرفية وأفسدت الوسيلة الغاية !
الأمر ذاته أوقع فيه السادات بلده والمنطقة في أثناء حرب 1973، إذ في الوقت الذي لاحت فيه تباشير الحسم العسكري لصالح جيشه بعد عملية العبور الشهيرة، قرر أن يذهب بعكس الاستراتيجية التي ضبطها القائد الكبير الجنرال سعد الدين الشاذلي، فبادر فجأة إلى تطوير الحرب والبلد بقواته وقوات المنطقة مجتمعة غير قادر على هكذا تطوير، فماذا كانت النتيجة؟ تحول النصر إلى هزيمة فأضعف من القدرة التفاوضية في مرحلة ما بعد الحرب، وقيل أن ذلك التدخل السياسي (السادات) في الشأن العسكري العملياتي (الجنرال سعد الدين الشاذلي) كان مقصودا بغرض التمهيد لمرحلة جديدة في الصراع بالمنطقة وهو ما تم تجسيده والتعبير عنه بمرحلة السلام بدأت برحلة السادات الشهيرة إلى القدس.
والخلاصة هنا هي أنه ثمة إرادة لعسكرة الوعي واعتبار أن التاريخ لا ينجزه أبطال السياسة بل فقط أبطال الحروب، بسبب أن البطولة السياسية لا تتجلى في زي ولباس مثلما هو الحال مع السكري، ولا في سلاح محمول، أو نياشين معلقة على الصدور، وهذا ما يفسر هوس الانسان العربي بمؤسسات القوة دون قوة المؤسسات، يشعر بفخر لرؤية الدبابات وهي تشق الغبار بربوع صحاريه ويسخر ويضجر من السياسي الذي لا يعرف ـ حسبه ـ سوى الكذب والتكسب في أزمنة السلم التي يصنعها العسكري !