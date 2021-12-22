في الفقر “الشعبي” للتيار العلماني بالجزائر

https://www.raialyoum.com/بشير عمري لنتفق أولا على أن المقصود بالتيار العلماني ليس بالضرورة ما نعتناه بالتيار الديمقراطي في مقالاتنا السابقة، فالتعيين والاشارة هنا إلى حالة فكرية، عقائدية...