مشكلة الفكر السياسي بالجزائر.. المطب والمصب!

تأبى السياسة في الجزائر أن تغدو فكرا، مثلما أبى الفكر أن يكون فيها سياسة، وهذا بفعل إصرار وترصد من سلطة اللا تاريخ وبرضوخ من نخب لا تريد أن تبرح محدود ومسقوف الأحداث إلى مديات تعقلها وتفكرها بالوسع الكافي، في تعاطيها مع شؤون وقضايا الوعي واشكالات الوطن الكبرى في أبعادها السياسية العميقة، لذا استعصى دوما على الأمة استنهاض قوى سياسية جديدة تحمل رؤى وأفكار وبرامج من عندياتها بعيدا عن التأثر بموضات وموديلات العصر، وبمنأى من الاصطناع والانطباع الذي تفرضه أداة التدجين والتأجيل لآليات التجديد وعيا وممارسة.
لكن ما الذي يُفشل ويبطل كل محاولات المشاريع الجادة من نخب السياسة غير المصطنعة والمضطهدة؟ وما هي العناصر الموضوعية لانبلاج مشروع فكري سياسي يمكن الوطن من خلالها معاودة استكشاف ملامحه الكبرى خارج سياجات وسياسات العزل والتعمية الرسمية؟
ليس ثمة شك من أنه ثمة عديد المعوقات التي حالت دون نجاح الانتقال وكذا التغيير السياسي في الجزائر، وهذا ببساطة عائد لغياب البوصلة الحقيقية المؤدية إلى ذلك المبتغى، واخفاق المثقف في عملية الجسر بين المشروع والبرنامج السياسيين في نطاقيهما الكلي الحضاري والجزئي السياسي.
فالمعروف أن المجتمع يسبق الدولة، والوعي يسبق التغيير، فأوروبا لم تستحل إلى قلعة ديمقراطية التي تحياها الآن في نطاقها السياسي المؤسسي إلا بعدما ترسخ الأمر ذلك لديها مجتمعيا أفقيا وعموديا، بل إن تفسيرات مفكريها للتاريخ، للسلطة وللفرد، انطلقت من فضاء المجتمع وانتهت إليه في جزئيات الحكم ضبطا وتركيبا.
وكثيرا ما اسْتُعيبت الجزائر من بعض العرب والجيران بكونها لم تكن يوما في مدارج التاريخ والزمن دولة قائمة بذاتها، ممتدة في بجذورها في المحفل الأممي القديم منه والحديث، بل هي صنيعة الاستعمار، في قراءة ناقلة وغير عاقلة للتاريخ الاستعماري وفكرانياته الاستشراقية، تقرن وجود الأمة بالسلطة، وتقصي أهم عنصر في البنية السياسية وهو المجتمع، بمعنى أن الطبيعة المعارضاتية النضالية التحررية التي عُرف بها المجتمع الجزائري حتى قبل أن ينتظم في إطار الدولة ويستمر بتلك الطبيعة داخل تجربة الدولة ذاتها، لم تلقى بوصفها كذلك القراءة الموضوعية والتفكيك الدقيق من العقل السياسي الجزائري.
فبعد أن بدأ الوطن يتشكل من رحم المجتمع منذ بداية القرن الفائت من خلال وعي الحركة الوطنية، عبر ظهور أفكار وأحزاب وجمعيات تحاول أن ترسخ قيم الانتماء في الفضاء الوطني المشترك، بغض النظر عن الخلفيات والتنوعات والاختلافات المناطقية والثقافية الفرعية والأيديولوجية، وهذا طيلة الفترة التي سبقت ثورة التحرير الوطنية، وجدت السياسة فيما بعد فترة “تأميم العقل الوطني” وتكميم الصوت الأخر، التي امتدت من الاستقلال إلى أحداث أكتوبر 1988، ـ وجدت ـ بين أيدي نخب ليست سياسية بل متسيِّسة تنزع في اشتغالها إلى مطلق الرؤى على الفرعي والخصوصي منها، متأثرة بما جاد وساد في عالم الأفكار بشرق المعمورة كما بغربها.
وهناك أخلطت تلك النخب على اختلاف مشاربها ومناقبها بين ما هو شأن مجتمعي كلي يتصل بمسائل الصراعات الثقافية والحوارات الفكرية الفلسفية والتدافاعات الحضارية التي تحفل بها المنظومات والمنظمات الباحثة والمفكرة في قضايا العصر، والتي قد تلامس الجزئيات كما في شأن الهوية الوطنية وطبيعة المجتمع بين المدني والعسكري العلماني والديني وغيرها من القضايا، وبين ما هو شأن سياسي يتعلق بالدولة والحكم والذي يظل فضاؤه العمل السياسي الحسابي المجرد، ما أفضى بالمجتمع إلى تلك الانشقاقات والانكسارات الكونية داخل بنيته الضيقة الصغيرة التي لا تحتمل قضايا المطلقات تلك.
ولعل هذا ما قد يفسر الانتكاسات التي تتعرض لها الجمعيات والأحزاب “الفكرانية” في التجربة السياسية الوطنية خطابا وممارسة، كما الحال مع الأحزاب العلموية والاسلاموية، النازعة عن خط سير وتطور المجتمع من الداخل، وكل صبَّ في مقابل ذلك في صالح النظم الوطنية القديمة التي لا تتغذى عن رؤى سديدة وجديدة وإنما عن الفراغ والمطب الواقعة فيه تلك التيارات والحزيبات “الفكرانية” لنخب “متسيسة.
والمؤسف أنه مثلما ضاع التراث السياسي والتنظيمي للحركة الوطنية في عدته وتعدديته، ضاع ارث السياسي على مستوى التجربة التعددية التي بلغت عقدتها الثالث، دونما أن تمحص وتفحص فكريا وسياسيا لمعرفة منحنيات تطورها وأسباب تورطها وانكسارها.
فالرصيف مناط الرؤية كان ولا يزال خاطئا كونه واقع في تلك الثنائية من الخلط عملت دوما على توسيع نطاق ثقب الأوزون الوطني، على اعتبار أن النخب المسيسة لم تتطور إلى نخب سياسية حتى بعد أن شبعت من شبقها الأيديولوجي سواء أكان إسلاميا بشقيه المغالب والمشارك، العنفي والسلمي الشوري والانقلابي، أو كان علمانيا متغربا، فرنكوفونيا أو معربا، ديمقراطيا أو عسكريا، وبالتالي سيظل الفكر السياسي مؤجلا في بلد يتأجل فيه التاريخ في كبرى مواعيده.