9,1 MILLIARDS DE DOLLARS EN DÉPENSES MILITAIRES, PAS UN CENTIME POUR L’ACHAT DE CANADAIR

Il y a un an des incendies criminels avaient provoqué l’apocalypse en Kabylie. Des incendies qui avaient ravagé des milliers d’hectares, détruit des villages entiers et entraîné plus de 240 pertes en vies humaines et des dizaines de blessés, sans compter les dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de dollars.

LA PROMESSE FALLACIEUSE DE TEBBOUNE

Après un tel désastre, il était devenu extrêmement urgent de se doter de Canadair ou autres bombardiers à eau.

Ces avions sont indispensables pour lutter contre les incendies, ils sont capables de déverser 6000 litres d’eau par passage et de faire le plein en mer.

Au lendemain de l’été apocalyptique de 2021, Tebboune annonce à grande pompe l’achat de plusieurs Canadair. Une promesse non tenue comme tant d’autres.

L’ARGENT DISPONIBLE POUR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, ABSENT POUR PRÉSERVER LA VIE DES ALGÉRIENS

Ce n’est pas l’argent qui manque en Algérie. Et pour cause !

En 2021, le pouvoir a consacré 9,1 milliards de dollars aux dépenses militaires et pas un seul centime pour l’achat de Canadair.

Pour rappel, le prix d’un Canadair varie entre 20 à 25 millions de dollars : 5 Canadair auraient coûté 100 millions de dollars, une somme dérisoire comparée à celle consacrée aux dépenses militaires.

Le Maroc, pays frère et voisin, pourtant moins riche que l’Algérie, s’est doté de nouveaux Canadair durant l’année en cours, faisant passer sa flotte de 5 à 8 avions.

Qu’en pensent Tebboune, Chengriha et les autres membres représentant le pouvoir mafieux ?

Pendant qu’eux et leurs familles dépensent des millions de dollars pour des soins à l’étranger et continuent de dilapider les richesses du pays, ils donnent l’impression de s’amuser à faire courir les citoyens derrière un sachet de lait ou un litre d’huile et ne craignent pas de les laisser affronter des incendies ravageurs à coups de pelles et de branches d’arbres.