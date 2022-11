Mes héros et mon élite. هؤلاء هم أبطالي ونخبتي..

Adel Djebbar

La révolution du 22 février 2019,m’a fait découvrir des jeunes (filles et garçons) extraordinaires, souvent moins âgés que le dernier de mes enfants, dont je partage la fraîcheur de l’esprit, l’ambition et le désir de vivre tranquillement dans un pays où l’espoir et le bonheur sont possibles et réalisables.

Cette jeunesse Algérienne, mondialisée, qu’on désigne par la génération Z, est née avec internet et les moteurs de recherches. Elle a les mêmes rêves que celles des autres pays ,y compris les plus développés.

Son référent est Google, pas la revue El djeich, El moudjahid ou l’entv. C’est pourquoi son divorce avec la brocante au pouvoir est sans appel.

À l’inverse de ma génération qui a souffert stoïquement de la répression et de la corruption et subit dans l’indifférence ou par lâcheté ce régime dictatorial, cette formidable jeunesse ,numérisée, digitalisée est décidée à changer le pays et à en payer le prix.

Franchement, ils sont plus courageux que nous.

Ils ont été opprimés, torturés, emprisonnés, bafoués dans leur dignité et leur honneur, mais ils n’ont jamais cédé.

Je suis de tout cœur avec ces jeunes et leur demande de nous pardonner nos lâchetés pour les avoir abandonné aux mains de leurs geôliers, car ils incarnent l’avenir contre la passé, la modernité contre l’archaïsme, la régression et le sous développement.

_____________________________________



بقلم الأخ عادل جبار Abdel Adel

و ترجمة الأخت Nada Hamdaoui

مكنتني ثورة 22 فبراير 2019 من اكتشاف شبابًا غير عادي، من فتيات وفتيان، معظهم أصغر حتى من آخر أبنائي. معهم أتقاسم نقاء الفكر والروح والطموح و الرغبة في العيش بسلام في وطن يمكن للأمل والسعادة فيه أن يتحقَّقا.

هؤلاء الشباب الجزائري الذين دخلوا إلى العالمية و أصبح يُشار إليهم بجيل الألفية، ولدوا مع الإنترنت و مع محركات البحث..لهم أحلام مثلهم مثل كل شباب البلدان الاخرى، بما في ذلك البلدان الأكثر تقدمًا.

إن مرجع هؤلاء الشباب ليس « مجلة الجيش » ولا جريدة « المجاهد » و لا « تلفزيون اليتيمة »، مرجعهم هو محرك البحث جوجل، لذا، فإن طلاقهم من الخردة التي استولت على السلطة، بائن و نهائي.

و على العكس من جيلي، الذي عانى بشدة من القمع والفساد، و تحمل عن جبنٍ أو عن لا مبالاةٍ ظلم هذا النظام الديكتاتوري، فإن هذا الشباب الرائع الذي يتقن علم الرقمنة والرقمية، مصمم على التغيير في البلد مهما كلفه ذلك من ثمن.

إنهم و بكل صراحة، أشجع منا. فقد تعرضوا للقمع و للتعذيب والسجن و أُهينَت كرامتهم و دُنِّس شرفهم، لكنهم لم يستسلموا أبدًا.

أنا من أعماق قلبي مع هؤلاء الشباب، وأطلب منهم أن يغفروا لنا جبننا حين تخلينا عنهم وتركناهم بين أيدي سجانيهم. هؤلاء وبكل بساطة يجسدون المستقبل ضد الماضي والحداثة ضد التهالك و التقهقر و التخلف.