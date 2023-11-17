جان بول سارتر، يبرر طوفان الأقصى، هل سيتهمونه بالإرهاب؟!

رشيد زياني شريف

قد يتعجب البعض من هذا العنوان، وربما يستهجن الربط بين سارتر الفيلسوف الوجودي وقضية فلسطين وطوفان الأقصى، فضلًا عن كون سارتر قد توفي قبل أكثر من 40 سنة، وهو بذلك خارج المعادلة. للإجابة على هذا التساؤل المشروع أوضّح « العلاقة الكامنة » مع فارق الزمن والسياق، والترابط بين ما يجري في غزة (وفلسطين عمومًا) منذ السابع من أكتوبر من حرب إبادة، وسارتر.

لمْ يفتْ أحدًا تلك التغطية الإعلامية الهوجاء التي تديرها الآلة الدعائية الصهيونية لطمس حقيقة ما يجري، بمنع دخول صحافيين دوليين وخبراء ومحققين مستقلين أرض غزة، وقتل الصحافيين الفلسطينيين في عين المكان، فقد قارب عدد الصحفيين القتلى الخمسين، أي أكثر ممن قُتلوا في العالم طيلة عقد من الزمن، كل ذلك لهدف واضح وعلني، وهو فرض السردية الصهيونية حصريًا، ومن ثمّ التأريخ لما يحدث منذ 7 أكتوبر، كما لو أن جو الودّ والسلام والرفاهية كان يعمّ الجميع في المنطقة، حتى جاء طوفان الأقصى (« إرهاب الفلسطينيين ») ليُعَكِّر صفو النعيم الذي كانوا يعيشونه.

ومنذ ذلك اليوم وهذه الآلة الصهيونية، بمساعدة نظيراتها الغربية عمومًا، مصرّة على فرض سردية سريالية يناقضها الواقع على الأرض، لشعبٍ فلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال لعقود من الزمن. هذا الانفصام المَرَضي بين ما يفبركونه ويروّجونه من أساطير وبين الواقع الذي يتجرعه الشعب الغزاوي، لأكثر من 6 أسابيع، يصوّره سارتر، في مشهد مبدع يلخص هذا الوضع. يقول سارتر « إذا كنتَ سنة بعد سنة، تضع حذاءك على رقبة ضحيتك، وتستشعر رعشات اختناق ضحيتك، وفجأة تُمنح أمامه الفرصة ليرفع رأسه ولو برهة، وينظر إليك، فما نوع النظرة التي تتوقّع أن تجدها في أعينه؟ »، هذه النظرة هي التي شهدها المحتل يوم السابع من أكتوبر، لم تكن لها علاقة بالبربرية ولا بكراهية اليهود لأنهم يهود، بل كانت نظرة بشر، نظرة شعب مُحتَلّ، مُهان، مُحاصر، يُقتل يوميًا.

هل كانوا يريدون منه أن ينظر إليهم نظرة الرضا، نظرة ملائكية؟ هل يجهلون أنهم جوّعوه وأهانوه وقتلوه واحتلوه طيلة 75 سنة وحاصروه منذ 2006، أي 17 سنة من المعاناة، دون أن يلتفت أحد لمعاناته أو يسمع أنينه، ودون أن يغيثه أحد، هل كان مطلوبًا من هذا الشعب المحتل والمحاصر، لكي يكون مرضيًا عنه، أن يقبل بعيش الذل والاحتلال، ولا يقوم بما استطاع وبما تبيحه له كل الشرائع، السماوية والأرضية، ليتخلص من الاحتلال، على غرار كافة شعوب العالم التي قاومت لنيل حريتها؟ طالما هذا السؤال يبقى عالقًا، ويستمر التعنت في رفض طرحه، والإجابة عليه، ستستمر المآسي، ولن تستثني أحدًا.