ON VEUT PIÉGER, NOYER ET TUER LE HARAK.

Abdellah CHEBBAH. 20 Fév.2020

Tebboune et ses patrons gradés sont sur le point d’initier une tentative de déstabilisation du Hirak pour le vendredi 22 février 2020 et les jours à venir. Ils ont déjà essayé de le détourner et de l’infiltrer. Malheureusement pour eux, le Hirak tient toujours.

Cette date est importante et plus que vitale pour le peuple Algérien qui n’est pas prêt de baisser les bras. Bien au contraire.

Depuis quelques jours, les tenants du pouvoir et leur président essayent de s’approprier le hirak en leur faveur. Nous entendons et voyons parmi les foules des personnes adoubées au système qui défendent les principes et les revendications du hirak. D’ autres qui sans aucune honte ni scrupules affichent un attachement au hirak. D’autres encore qui ne voit aucun inconvénient.

Cette mirobolante astuce des services de renseignements inspirés par l’adage Américain ‘’If you can’t beat them, join them ‘’ ne prend pas chez les Algériens. Aujourd’hui, les jeunes Algériens parlent toutes les langues et sont immunisés contre toute tentative de déstabilisation du mouvement. Rien ne pourra les émerveiller ni les détourner de leur but. Cela prendra des années mais TROUHOU GAA, C’EST GAA.

Si Alger semble être leur souci majeur, les autres villes du pays reprendront le flambeau. La diaspora à l’étranger en fera de même dans toutes les capitales du monde. Cela va retentir même sur Mars.

Les Jeunes Algériens ne sont ni ignorants, ni dupes. Ils sont préparés pour des vendredis et des mardis difficiles. Ils sont vigilants, avertis et aguerris.

Si Alger triomphe, le pouvoir tombera de facto.