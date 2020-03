Codiv 19 : ou le révélateur de nos désastres !



Qu’est ce que le Hirak semble avoir fondamentalement changé chez l’Algerien en attendant de voir d’autres démonstrations plus pertinentes: c’est apprendre à compter sur soi.

En cherchant à s’organiser à la base autour de préoccupations et d’actions communes d’intérêt général les jeunes démontrent qu’ils ont intégré une valeur democratique essentielle : l’autonomie par rapport au pouvoir fondement de l’exercice de leur liberté.

Les étudiants qui tentent de mettre en fonction des appareils de test pour Covid 19 à Tizi et Boumerdes., les lanceurs de campagnes d’hygiène ou de sensibilisation, manifestent un besoin impérieux de libérer leurs capacités créatrices tout en révélant l’ampleur de notre désastre collectif. Combien de ces machines gisent ferraille dans les arrières cours de nos établissements de santé au moment où on en a le plus besoin.

Ceux qui ont fait des attaques sournoises contre le hirak leur fonds de commerce, doivent maintenant nous dire sur quelle force politique crédible le peuple devra compter pour peser sur le Pouvoir et l’empêcher de se régénérer telle l’hydre à sept vies ? Les mesures prises dans le sillage de la lutte contre la pandémie, comportent pour certaines un goût prononcé de revanche politique dont la portée dépasse de loin leurs supposés motifs.