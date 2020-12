Déclaration de militant(e)s et sympathisant(e)s du FFS.

DECLARATION

Des militant-e-s et sympathisant-e-s du FFS réaffirment leur engagement au sein du Hirak et rejettent l’agenda électoral du système.

Fidèles aux fondements et aux idéaux du Front des Forces Socialistes, fondé le 29 septembre 1963 contre la confiscation de la révolution par le groupe d’Oujda, les coups d’État et les coups de force contre le GPRA et l’Assemblée nationale constituante et contre l’autoritarisme du Parti unique, militant pour la démocratie, la justice sociale, la liberté et les pluralismes, nous continuerons à défendre avec force et abnégation l’option stratégique d’une rupture radicale avec le régime militaire hérité de l’armée des frontières. Nous ne tolérons aucune compromission !

L’engagement plein et entier des militant-e-s et sympathisant-e-s du FFS aux côtés des Algérien-ne-s dans les quatre coins du pays et partout dans l’immigration, dans le processus révolutionnaire du 22 février 2019- le Hirak- Tagrawla- réaffirme avec force l’attachement de la base militante au changement radical, pacifique et démocratique du système de gouvernance.

Nous sommes une partie prenante de la révolution du sourire, sans aucun esprit paternaliste. La dissidence nationale en cours a pour finalité le recouvrement de la citoyenneté et de la souveraineté totale du peuple algérien sur les institutions, les richesses et les ressources, la refondation de l’État sur des bases démocratiques, chers souhaits des regrettés Hocine AIT AHMED, Belaid AIT MEDRI, Abdelhafidh YAHA, Hachemi NAIT DJOUDI, Ali MECILI, Medjber MAROUF, Mbarek MAHIOU, Rabah ISSAT et tous les militant-e-s qui ont donné leurs vies pour le combat démocratique en Algérie depuis 1963.

Nous ne nous inscrivons nullement dans les agendas électoraux du système, ni dans ses schémas de réaménagement de façade et de recomposition clanique visant à normaliser la vie publique, institutionnelle et politique de notre pays. Nous nous démarquons totalement des luttes claniques fratricides au sein de l’appareil du pouvoir et de tous les clans le composant. Nous refusons et rejetons les fausses solutions, les illusions et les faux débats.

Nous, signataires de cette déclaration, demeurons convaincus que la solution à la crise multidimensionnelle que vit notre pays doit être globale et pérenne, résultat d’un compromis historique, politique et social entre, d’une part, toutes les sensibilités composant le paysage politique algérien et, d’autre part, les véritables détenteurs du pouvoir, en vue de négocier les modalités de leur départ et le transfert des pouvoirs vers les instances de la transition puis vers les représentants légitimes du peuple.

Le temps et les expériences du passé nous ont appris que les discours et les propositions des décideurs ne sont qu’un trompe-l’œil visant à berner l’opinion publique et l’opposition démocratique dans la perspective de renouveler leur clientèle afin de se maintenir aux commandes du pays contre la volonté populaire. Ayant déjà boycotté et rejeté dans le fond et dans la forme la mascarade présidentielle organisée par le système le 12 décembre 2019, puis le référendum sur la révision constitutionnelle perpétré le 1er novembre 2020, nous continuerons, dans les conditions actuelles, sous ce régime autoritaire, corrompu et répressif, à illégitimer son agenda électoral, à compter des élections législatives prochaines.

Nous affirmons aussi notre détermination à aller au bout de notre combat, pour en découdre pacifiquement avec la dictature militaire en place depuis 1962 et consacrer définitivement un État civil, de droit démocratique et social par l’amorce d’une transition véritable accompagnée d’un processus constituant souverain, prélude à l’avènement de la deuxième République.

Vive la révolution du peuple algérien.

