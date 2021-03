PEUPLE SAGE CONTRE POUVOIR DIABOLIQUE

Abbes Hamadene

Pénuries organisées, flambée des prix, embouteillages monstres, violences policières, retour des Baltadjias, discours provocateurs rythment la vie des Algériens depuis plusieurs semaines.

La concomitance de ses éléments montre qu’il existe une stratégie orchestrée par la police politique qui vise à faire sortir le Hirak de sa voie pacifique pour le pousser vers la violence et des émeutes incontrôlables. Le Hirak par sa maturité, son civisme et sa voie pacifique a fait échouer de façon cinglante toutes les initiatives politiques du pouvoir et à également déjouer toutes les manœuvres de guerre psychologique concoctées dans les laboratoires de la police politique.

Ni la propagande, ni la répression, ni la politique criminogène de division, ni les promesses vaseuses d’une »Algérie nouvelle » n’ont réussi à affaiblir la détermination du peuple à arracher sa deuxième indépendance. En choisissant la Silmiya, le peuple montre qu’il a tiré les leçons des terribles épreuves notamment celles liées à la décennie noire. Depuis la naissance du Hirak, le peuple a fait preuve de dignité et de sagesse face aux différents plans diaboliques d’un pouvoir obnubilé par le seul désir de garder sa domination sur le peuple, le pays et ses richesses.

Le peuple algérien par son civisme, son pacifisme, sa sagesse et sa haute maturité politique a su gagner l’admiration et le respect du monde entier. Il a assumé sa responsabilité devant l’histoire, reste à la hiérarchie militaire d’assumer la sienne en répondant aux revendications exprimées par la majorité du peuple algérien depuis le 22 février 2019.

Le philosophe allemand Friedrich Hegel écrivait : « L’histoire du monde est le tribunal du monde ». L’histoire de notre pays sera votre tribunal, messieurs les généraux.